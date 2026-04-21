Приобщиться к сбору можно по этой ссылке. Каждый ваш донат – реальное усиление ПВО защитников на стратегически важном направлении.

Какие детали сбора на дроны-перехватчики?

Мы аккумулируем ресурсы для обеспечения работы батареи перехватчиков. На передовой – это ключевой инструмент борьбы с вражескими разведывательными и ударными беспилотниками.

Средства со сбора будут направлены на:

эффективные дроны-перехватчики,

блоки управления,

мощные передатчики и дополнительные комплектующие.

Каждый ваш донат уменьшает количество вражеских крыльев в украинском небе. Присоединяйтесь к сбору, чтобы уничтоженных целей было еще больше!

Как поддержать сбор?

Поддержать наших защитников можно по этой ссылке на банке или же по номеру карты – 4874 1000 2714 8157.

Важен каждый донат. Именно ты можешь приблизить победу.

Почему этот сбор является крайне важным?

Этот сбор является особым для команды 24 Канала, поскольку пресс-офицером 66 отдельной механизированной бригады является Василий Денисюк – наш коллега, который долгое время работал аналитиком в редакции сайта 24 Канала. Сегодня Василий вместе с побратимами защищает Украину на Лиманском направлении.

Сейчас дроны-перехватчики являются крайне эффективными и крайне важными. Если говорить о Лиманском направлении и полосе ответственности 66 ОМБр, то за последний месяц мы наблюдаем тотальный переход боевых действий с земли в воздушное пространство,

– подчеркнул Василий.

Военный добавил, что из-за отсутствия значительных успехов на земле противник усиливает давление ударными беспилотниками, пытаясь уничтожить украинскую логистику. Говорится как о разведывательных, так и об ударных крыльях. Именно поэтому, говорит, крайне важны средства противодействия – дроны-перехватчики.

Среди преимуществ дронов-перехватчиков – возможность уничтожать вражеские цели в местах, куда не достают другие средства.

Это скорость перехватчиков, которая позволяет догонять и поражать маневренные цели. И это низкая стоимость, если сравнивать с системами радиоэлектронной борьбы или зенитными комплексами,

– уточнил Василий.

Открываем сбор на дроны-перехватчики: смотрите видео 24 Канала и 66 ОМБр

Что известно о Фонде 24?

Начиная с 2014 года редакция 24 Канала активно приобщалась к помощи военным, организуя сборы и обеспечивая военных всем необходимым. После 2022 года помощь значительно усилили.

За это время было закрыто более 200 сборов на более чем 102 миллиона гривен.

