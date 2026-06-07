Это бред, – военкор опровергла громкие мифы об НРК

После штурма на Покровском направлении начали критиковать применение бронетехники. Однако на самом деле она дает шанс сохранить жизнь военным, когда дрон попадает в технику.

Наземные роботизированные комплексы – это вспомогательная вещь. Военная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко отметила 24 Каналу, что бронетехника и НРК должны работать в комплексе.

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"Это бред. Бронетехника – это сейчас единственное, что может довезти штурмовиков до позиции. Десантно-штурмовые войска, когда идут в штурм, доставляют своих бойцов с продуманной логистикой именно на бронетехнике. Потому что если эти люди будут идти пешком, они будут целью для вражеских дронов. А если БПЛА уже попадет в технику, то броня хотя бы дает шанс сохранить жизнь штурмовикам. Раненых тоже преимущественно надо вывозить на бронетехнике, потому что именно она спасает жизни", – объяснила она.

Почему важно развивать НРК?

Юлия Кириенко рассказала, что когда, например, надо доставить воду на позиции пехоты, это делают или воздушными дронами, или НРК. Также наземные роботизированные комплексы лучше применять, если надо довезти дроны для пилотов FPV или для экипажей "Мавиков", которые сидят и работают в килзоне.

Месяц назад я работала на Покровском направлении. Мы ехали на позиции с боеприпасами калибра 155 миллиметров на Humvee, в сопровождении трех военнослужащих. Машина была полностью набита снарядами и порохом. Мы выехали очень рано, в соответствующее время, чтобы это было менее заметно врагу. Но перед нами в пустую, слава Богу, машину попала российская "Молния". А если бы это были мы? А если бы дрон влетел именно в накрытое брезентом место, где лежали снаряды? От нас бы ничего не осталось,

– вспомнила она.

По мнению корреспондента, стоит задавать вопрос: почему артиллеристы до сих пор доставляют снаряды и порохи не на НРК, а машинами Humvee? Ведь главное – это человеческие жизни.

У меня в сюжете есть кадр, где горит машина, в которую попал дрон прямо перед нами. Я уверена, что рано или поздно до этого дойдут сами артиллерийские подразделения. Они не будут постоянно просить помощи у соседей, чтобы им НРК что-то подвез, а начнут создавать собственные НРК-подразделения на базе артиллерийских бригад. Потому что когда килзона растянулась уже до 30 километров от линии фронта, доставка боеприпасов тоже должна происходить НРК,

– подчеркнула Кириенко.

По ее словам, для этого НРК надо эволюционировать. Их нужно делать защищенными от дронов, ставить на них турели, какие-то элементы защиты, отбойники. Это уже начинают разрабатывать в ВСУ, но это длительный процесс. Пришло время эволюции НРК – защищенных, приспособленных к килзоне, способных возить не только воду или БПЛА, но и боеприпасы, в частности, для артиллеристов.

Кириенко о НРК на фронте: смотрите видео

Готовы ли в Украине к такому производству?

Военный корреспондент отметила, что многие подразделения на фронте имеют свои мастерские. В частности, есть единственный батальон НРК 93 бригады. Там командир с позывным "Электрик" масштабирует эти процессы и объясняет, как с этим работать. Когда к ним приходит сырой материал, они его дооборудуют: наваривают защиту, ставят сетки, металлические пластины и так далее.

Мы, журналисты, которые работают на фронте, настаиваем, что НРК должен быть не просто устройством на четырех колесах. Это должна быть защищенная штука, если мы хотим ею адекватно доставить что-то на линию фронта, где летает много дронов. Или если хотим спасти человека. Скорость НРК – 20 километров в час. Бывает даже 5 – 10 километров в час. Он тащит на себе раненого, а тут летит дрон. Что тогда делать? А если "карусель" дронов, когда один за другим летят? Это очень тонкая грань,

– сказала она.

Кириенко добавила, что иногда можно спасти раненого с помощью НРК. В 25 бригаде, чтобы спасти парня, который подорвался на вражеском боеприпасе, применили три НРК. К счастью, все удалось.

С бронетехникой, мне кажется, у нас есть определенные пробелы в закупках. Не всегда есть бронированные автомобили у медиков, которыми они могут осуществить логистику и забрать раненого. Или вообще вломиться на передний край и выхватить его быстро. Спасение раненого – это время, на которое надо рассчитывать. Иногда приходится ждать непогоды, чтобы довезти его. Это могут быть сутки и более. Это уже критично для спасения,

– подчеркнула корреспондентка.

Напомним, что начальник отдела коммуникаций 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач рассказал, что смогли украинские НРК на поле боя. Наземный роботизированный комплекс появляется в каждом механизированном батальоне. С их помощью организуют логистику. Прежде всего НРК можно загрузить больше, чем бомбер. По его мнению, впоследствии появятся отдельные войска НРК, а к концу 2026 года эти роботы смогут выполнять операции по освобождению территорий.