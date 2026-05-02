Авиаэксперт предположил, когда украинская баллистика ударит по России

По состоянию на сейчас украинская баллистическая ракета средней дальности FP-7 проходит испытания. Она уже летала на 100 километров. Снимались характеристики этой системы.

Авиационный эксперт Валерий Романенко озвучил 24 Каналу мнение, что можно будет ожидать, что летом 2026 года FP-7 начнет атаковать вражеские объекты. Вероятнее всего, FP-9 можно будет увидеть на 2027 год.

Читайте также Это – меняет войну: как Украина модернизирует свое оружие и сможет ли Россия ему противодействовать

"Думаю, FP-7 можно ожидать до конца лета. Это уже реалистичные проекты. Они в производстве. Возможно, не именно от этой, но я держал в руках сопло ракеты. Там очень интересная технология производства. Производитель показывал, на что они способны. Они способны охлаждаемые сопла для ракеты производить на своих мощностях", – рассказал он.

Производство продолжается. Надо ждать крупносерийного производства. К сожалению, дальность FP-7 ожидается максимально на 100-150 километров. То есть это определенная замена ATACMS и по боевой части, и по дальности.

Относительно FP-9 – это, вероятнее всего, перспектива на следующий год. Потому что вряд ли фирма Fire Point способна будет справиться с тремя проектами, плюс беспилотники. Надеюсь, что там ей будет какая-то технологическая помощь, потому что это крайне важная вещь,

– подчеркнул авиаэксперт.

Куда можно ударить баллистикой в России?

Валерий Романенко отметил, что если Украина получит баллистику, то Россия перестанет упираться в территориальные требования. В частности, вокруг Москвы есть тройная зона ПВО. Например, по Дубнам можно ударить такими баллистическими ракетами.

Это будет гораздо лучшее средство чем американские Patriot. Мы в зародыше уничтожим эту баллистическую проблему или проблему по крылатым ракетам. Просто выбьем мощности производителя этих ракет. Например, можно нанести удар по Воткинску, где выпускаются "Искандеры",

– сказал он.

Уже был нанесён удар по заводу "Искандеров" в Уоткинске, через который фактически проходят все ракеты. Там формируются корпуса большинства ракет, которые сейчас находятся на вооружении российской армии.

Интересно, что соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман "анонсировал" удары баллистики по Москве. По его словам, баллистическая ракета FP-9 может быть готова к середине 2026 года и сможет долететь до российской столицы. Ведь, по его мнению, для эффективного давления на Кремль стоит сосредоточиться на Москве. Другие регионы почти не влияют на настроение и реакцию власти.

На каком этапе разработка ракет FP-7 и FP-9?

В начале апреля 2026 года соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявил, что сейчас компания завершает разработку двух сверхзвуковых баллистических ракет – FP-7 и FP-9.

Меньшая ракета FP-7 имеет дальность около 300 километров и является аналогом ATACMS. По словам соучредителя Fire Point, она будет впервые применена в боевых условиях "в ближайшее время".

Большая ракета FP-9 сможет нести боевую часть массой 800 килограммов на расстояние до 850 километров. Она должна перейти к этапу испытаний. Такие характеристики позволят ей долетать даже до Москвы.

Уже 27 апреля Fire Point представила макеты баллистических ракет FP-7 и FP-9. Это произошло на конференции "На пути к URC (Ukraine Recovery Conference). Безопасность и оборонное измерение" в польском Жешуве.