Renault представила военного робота Forefront: он способен перевозить тонну груза

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О презентации нового НРК сообщила компания John Cockerill. Наземный робот Forefront Concept был создан совместно с Renault Group с использованием автомобильных технологий и модульной конструкции. Разработчики рассчитывают наладить массовое производство машины по сравнительно невысокой цене, а в ближайшие недели проведут испытания ее возможностей в ходе учений французских военных.

Тонна груза и 400 километров запаса хода

Forefront заметно отличается от большинства небольших наземных роботов, которые сегодня используют украинские военные. По своим габаритам он приближается к легковому автомобилю, а конструкция рассчитана на перевозку тяжелого оборудования и выполнение длительных миссий.

Заявленная грузоподъемность составляет до одной тонны, а запас хода должен достигать примерно 400 километров. При необходимости его можно увеличить с помощью дополнительной силовой установки, которая будет работать как удлинитель запаса хода.

Платформа получила полный привод и систему поворота всех четырех колес. За движение отвечают два электродвигателя. Такая конструкция должна обеспечить хорошую маневренность на узких дорогах и в сложной местности.

Электрическая тяга также позволяет двигаться значительно тише, чем обычная техника с дизельными двигателями. Для разведывательных и логистических задач это может быть преимуществом, хотя фактический уровень шума машины производитель пока не раскрывает.

Для сравнения, украинский НРК Protector способен перевозить почти полторы тонны груза, однако относится к другой категории техники и создавался в первую очередь для военной логистики. Renault и John Cockerill, в свою очередь, делают ставку на универсальную платформу, которую можно адаптировать к различным задачам.

От эвакуации раненых до боевого робота

Разработчики предлагают использовать Forefront для доставки боеприпасов, снаряжения и другого имущества, разведки, эвакуации раненых и патрулирования.

Модульная конструкция предусматривает установку различного оборудования. В частности, платформу рассматривают для огневой поддержки и противодействия беспилотникам. Для этого могут использоваться дистанционно управляемые боевые модули и специализированные системы обнаружения воздушных целей.

Forefront также должен получить функции автономного передвижения по сложной местности. Однако степень автономности и возможность самостоятельного выполнения боевых задач производители пока не уточняют.

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Украинские военные уже используют наземных роботов для аналогичных задач. Например, в Харьковской области НРК Droid с турелью задействуется в боевых операциях, логистике и эвакуации.

При этом даже хорошо оснащенный робот не обязательно будет действовать полностью самостоятельно. Как ранее пояснял "Милитари 24", автономность современных НРК в основном ограничивается навигацией и отдельными вспомогательными функциями. Сложные решения по применению вооружения остаются за оператором.

Можно ли десантировать Forefront с вертолета

На одном из обнародованных концептуальных изображений Forefront показан под вертолетом Airbus H225 на внешней подвеске.

Такая схема позволила бы быстро доставлять наземный комплекс в район выполнения задачи, где он мог бы продолжать движение уже без экипажа.

Однако компании пока не сообщали о практических испытаниях транспортировки Forefront вертолетом. Также неизвестны собственная масса робота, требования к подвесному оборудованию и возможность его безопасной разгрузки в полевых условиях.

Поэтому на данный момент речь идет о возможном способе транспортировки, изображенном в презентационных материалах, а не о подтвержденной функции десантирования.

Зачем Renault присоединилась к военной робототехнике

В совместном проекте компании распределили работу в соответствии со своей специализацией. Renault отвечает за мобильную платформу, модульную архитектуру и использование проверенных автомобильных компонентов. Ее производственный опыт должен помочь удешевить изготовление Forefront и быстро наращивать объемы выпуска.

John Cockerill занимается дистанционным управлением, автономными функциями, тактической связью и интеграцией военных систем. Такой подход позволяет использовать технологии гражданского автопрома для создания военной техники, вместо того чтобы разрабатывать каждый узел с нуля.

В то же время проект не ограничивается оборонной сферой. Разработчики рассматривают возможность использования Forefront для гражданской защиты, работы на опасных промышленных объектах и перевозки грузов в труднодоступных местах.

Потребность в тяжелых наземных роботах растет и в Украине. Как ранее сообщал "Милитари 24", датская компания продемонстрировала гусеничный беспилотный наземный аппарат (UGV) FLEX L12 с грузоподъемностью до 12 тонн, что свидетельствует о развитии отдельного класса тяжелых роботизированных платформ.

Forefront пока остается концептом, который переходит к этапу практических испытаний. Французские военные должны испытать машину в ближайшие недели, после чего разработчики смогут уточнить конструкцию в соответствии с результатами учений.

Точную стоимость робота, скорость движения, собственную массу и сроки начала серийного производства Renault и John Cockerill пока не объявили.