Автономная логистика грузоподъемностью 1,5 тонны

Первые 10 роботизированных комплексов Protector из 100 заказанных уже переданы подразделениям Нацгвардии, что сообщает компания-производитель "Украинская бронетехника". Техника призвана разгрузить пехоту и артиллеристов при доставке боеприпасов, продовольствия и смазочных материалов, а также при эвакуации раненых.

Заявленная грузоподъемность роботизированного комплекса Protector составляет 1480 кг, что делает его одним из самых мощных логистических НРК в своем классе. Кроме того, машина способна буксировать прицеп массой до 4 тонн, что существенно увеличивает объем перевозимого имущества за один рейс. По словам генерального директора компании Владислава Бельбаса, роботизация логистики позволяет минимизировать критические риски для бойцов при прохождении опасных маршрутов.

Боевое применение и технические характеристики

Новые роботизированные платформы Protector уже проходят обкатку на горячих участках фронта, в частности на Добропольском направлении и в Отдельной артиллерийской бригаде НГУ. Для артиллеристов ключевая задача НРК заключается в доставке тяжелых боевых калибров без непосредственного присутствия водителя на линии огня.

Комплекс уже хорошо показал себя в нашей бригаде. Особенно хочу отметить чувствительность и плавность управления в условиях, далеких от идеальных,

– Евгений Кочергин, сержант отдельной артиллерийской бригады НГУ.

Техническое оснащение платформы включает 3-литровый дизельный двигатель мощностью 190 к. с. и обеспечивает запас хода до 400 км. Управление осуществляется с помощью комбинированной системы связи: к основному спутниковому каналу Starlink добавлены LTE-модем и защищенные радиоканалы с mesh-сетью.

Эволюция платформы и масштабирование закупок

Напомним, что в результате боевой эксплуатации конструкция платформы была модернизирована, что позволило увеличить полезную нагрузку почти вдвое – с 770 до 1480 кг за счет установки пневматических подушек на задней подвеске.

Системное поступление робототехники в войска согласуется с глобальной стратегией Минобороны по закупке роботизированных систем. В частности, уполномоченные органы впервые разделили тендер на НРК по характеристикам Минобороны между несколькими отечественными производителями. Ожидается, что поставка 100 единиц Protector для Нацгвардии позволит значительно снизить потери личного состава при выполнении логистических задач в ближней зоне.