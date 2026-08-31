Автономна логістика на 1,5 тонни вантажу

Перші 10 роботизованих комплексів Protector зі 100 законтрактованих вже передані до підрозділів Нацгвардії, про що повідомляє компанія-виробник Українська бронетехніка. Техніка покликана розвантажити піхоту та артилеристів під час доставлення боєприпасів, продовольства й мастильних матеріалів, а також під час евакуації поранених.

Заявлена вантажопідйомність роботизованого комплексу Protector становить 1480 кг, що робить його одним із найпотужніших логістичних НРК у своєму класі. Крім того, машина здатна буксирувати причіп масою до 4 тонн, суттєво збільшуючи обсяг майна за один рейс. За словами генерального директора компанії Владислава Бельбаса, роботизація логістики дозволяє мінімізувати критичні ризики для бійців під час проходження небезпечних маршрутів.

Бойове застосування та технічні характеристики

Нові роботизовані платформи Protector уже проходять обкатку на гарячих ділянках фронту, зокрема на Добропільському напрямку та в Окремій артилерійській бригаді НГУ. Для артилеристів ключове завдання НРК полягає в підвезенні важких боєкалібрів без безпосередньої присутності водія на лінії вогню.

Комплекс уже добре показав себе в нашій бригаді. Особливо хочу відзначити чутливість та плавність керування в умовах, далеких від ідеальних,

– Євген Кочергін, сержант окремої артилерійської бригади НГУ.

Технічне оснащення платформи включає 3-літровий дизельний двигун потужністю 190 к. с. та забезпечує запас ходу до 400 км. Управління здійснюється за допомогою комбінованої системи зв'язку: до основного супутникового каналу Starlink додано LTE-модем та захищені радіоканали з mesh-мережею.

Еволюція платформи та масштабування закупівель

Нагадаємо, що в результаті бойової експлуатації конструкцію платформи було модернізовано, що дозволило наростити корисне навантаження майже вдвічі – з 770 до 1480 кг за рахунок встановлення пневматичних подушок на задній підвісці.

Системне надходження робототехніки до війська узгоджується із глобальною стратегією Міноборони щодо закупівлі роботизованих систем. Зокрема, уповноважені органи вперше розділили тендер на НРК за характеристиками Міноборони між кількома вітчизняними виробниками. Очікується, що постачання 100 одиниць Protector для Нацгвардії дозволить значно знизити втрати особового складу при виконанні логістичних завдань у ближній зоні.