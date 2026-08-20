О платформе рассказала компания UGV Defence, которая готовит военную версию FLEX L12 к серийному производству. На DALO Industry Days представители компании также заявили"Оборонцам", что платформу рассматривают в качестве потенциального носителя тяжелых боевых модулей, в частности пушек, средств противовоздушной обороны и ракетных систем. Однако конкретная конфигурация будет зависеть от заказчика.
Это уже робот в весовой категории тяжелой техники
FLEX L12 создали на основе гражданской гусеничной платформы, но для военных задач ее существенно переработали.
Главная особенность машины – грузоподъемность. В версии FLEX L12-L производитель заявляет до 12 тонн полезной нагрузки. Это очень много, ведь большинство НРК, которые сегодня используются на украинском фронте, относятся к гораздо более легкой категории.
Именно поэтому разработчики рассматривают FLEX L12 не только как беспилотный грузовик. На платформе потенциально можно перевозить большие запасы, устанавливать энергетическое оборудование или специализированные модули.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
В Украине наземные роботы пока в первую очередь занимаются логистикой и эвакуацией. "Милитари 24" ранее подробно рассказывал, как НРК уже взяли на себя часть самой опасной работы на фронте и помогают спасать жизни военных.
Две версии с разными задачами
UGV Defence предлагает FLEX L12 в двух основных конфигурациях.
L12-L создана в первую очередь для перевозки тяжелых грузов. По актуальным данным производителя, она оснащена батареей на 126 кВт·ч, генератором мощностью 180 кВт и имеет комбинированную мощность до 482 конских сил. Максимальная грузоподъемность заявлена на уровне 12 тонн.
Вторая модификация, L12-P, делает больший акцент на энергообеспечении. Она оснащена аккумуляторной батареей емкостью от 250 до 500 кВт·ч, генератором мощностью 340 кВт и электрической силовой установкой мощностью до 650 лошадиных сил.
Эта версия может использоваться в качестве мобильного источника электроэнергии там, где отсутствует обычная инфраструктура или она разрушена. При этом ее заявленная грузоподъемность ниже – до 9 тонн.
Эти характеристики несколько отличаются от цифр, которые озвучивались непосредственно на выставке. Поэтому для серийных машин корректнее ориентироваться на актуальные спецификации самого производителя.
До 25 км/ч и сотни километров пробега
Несмотря на массу и размеры, FLEX L12 может двигаться со скоростью до 25 километров в час.
Гусеничная ходовая часть рассчитана на сложный рельеф. Производитель заявляет о возможности преодолевать подъемы примерно до 31 градуса, а базовое шасси уже использовалось в сложных природных условиях на разных континентах.
Для тяжелого НРК проходимость особенно важна. В отличие от обычного грузовика, робот должен самостоятельно преодолевать колеи, грязь и неровности, не теряя мобильности из-за отсутствия экипажа, который мог бы быстро оценить препятствие.
"Милитари 24" ранее отдельно разбирал, с чего на самом деле зависит живучесть наземных роботов и почему ходовая часть может быть не менее важна, чем защита от FPV и мин.
Может работать без GPS
Еще одна ключевая особенность FLEX L12 – автономность.
Компания заявляет о возможности дистанционного управления и автономного движения по заранее заданным маршрутам. Несколько машин можно объединять в колонну по схеме "ведущий-ведомый".
Для работы там, где спутниковая навигация недоступна или ненадежна, платформа использует SLAM. В упрощенном виде это означает, что машина с помощью собственных датчиков одновременно определяет свое положение и создает карту окружающего пространства.
Такое направление особенно интересно в контексте украинского опыта, где стабильная связь и навигация остаются одними из главных проблем для НРК.
При этом даже современная автономность пока не превращает такие машины в полностью самостоятельных "боевых роботов". "Милитари 24" уже писал о том, что наземные роботизированные системы постепенно получают ИИ и автономные функции, но человек по-прежнему остается ключевым элементом управления.
Платформа может стать носителем тяжелого вооружения
Самая интересная перспектива FLEX L12 связана с его грузоподъемностью.
Генеральный директор UGV Defence Карл Иварссон заявил "Оборонцам", что платформу можно адаптировать под тяжелые боевые системы. Среди потенциальных вариантов он называл 40-мм пушки Bofors, средства ПВО и ракетное вооружение.
Пока это лишь возможные конфигурации, а не серийно выпускаемые боевые версии FLEX L12.
Официально UGV Defence позиционирует машину шире – как универсальную базу для логистики, энергообеспечения и специализированного оборудования. Такя модульность позволяет одному шасси выполнять различные задачи в зависимости от установленного оборудования.
Серийные военные машины ожидаются в 2027 году
Гражданская платформа, на которой основана FLEX L12, уже используется, но военная версия еще проходит этап подготовки к серийному производству.
На своем сайте UGV Defence указывает, что поставки грузовой FLEX L12-L планируются с первого квартала 2027 года. Энергетическая L12-P должна стать доступной позже, ориентировочно с третьего квартала того же года.
Поэтому показ в Дании следует воспринимать не как презентацию уже готового серийного боевого робота с пушкой или ракетами. Прежде всего это демонстрация новой весовой категории НРК.
Если украинские фронтовые роботы сегодня в основном заменяют нескольких военнослужащих при доставке грузов или эвакуации, FLEX L12 претендует на другую роль – беспилотного носителя, который по грузоподъемности уже приближается к полноценной тяжелой военной машине.