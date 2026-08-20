О платформе рассказала компания UGV Defence, которая готовит военную версию FLEX L12 к серийному производству. На DALO Industry Days представители компании также заявили"Оборонцам", что платформу рассматривают в качестве потенциального носителя тяжелых боевых модулей, в частности пушек, средств противовоздушной обороны и ракетных систем. Однако конкретная конфигурация будет зависеть от заказчика.

Это уже робот в весовой категории тяжелой техники

FLEX L12 создали на основе гражданской гусеничной платформы, но для военных задач ее существенно переработали.

Главная особенность машины – грузоподъемность. В версии FLEX L12-L производитель заявляет до 12 тонн полезной нагрузки. Это очень много, ведь большинство НРК, которые сегодня используются на украинском фронте, относятся к гораздо более легкой категории.

Именно поэтому разработчики рассматривают FLEX L12 не только как беспилотный грузовик. На платформе потенциально можно перевозить большие запасы, устанавливать энергетическое оборудование или специализированные модули.

В Украине наземные роботы пока в первую очередь занимаются логистикой и эвакуацией. "Милитари 24" ранее подробно рассказывал, как НРК уже взяли на себя часть самой опасной работы на фронте и помогают спасать жизни военных.

Две версии с разными задачами

UGV Defence предлагает FLEX L12 в двух основных конфигурациях.

L12-L создана в первую очередь для перевозки тяжелых грузов. По актуальным данным производителя, она оснащена батареей на 126 кВт·ч, генератором мощностью 180 кВт и имеет комбинированную мощность до 482 конских сил. Максимальная грузоподъемность заявлена на уровне 12 тонн.

Вторая модификация, L12-P, делает больший акцент на энергообеспечении. Она оснащена аккумуляторной батареей емкостью от 250 до 500 кВт·ч, генератором мощностью 340 кВт и электрической силовой установкой мощностью до 650 лошадиных сил.

Эта версия может использоваться в качестве мобильного источника электроэнергии там, где отсутствует обычная инфраструктура или она разрушена. При этом ее заявленная грузоподъемность ниже – до 9 тонн.

Эти характеристики несколько отличаются от цифр, которые озвучивались непосредственно на выставке. Поэтому для серийных машин корректнее ориентироваться на актуальные спецификации самого производителя.

До 25 км/ч и сотни километров пробега

Несмотря на массу и размеры, FLEX L12 может двигаться со скоростью до 25 километров в час.

Гусеничная ходовая часть рассчитана на сложный рельеф. Производитель заявляет о возможности преодолевать подъемы примерно до 31 градуса, а базовое шасси уже использовалось в сложных природных условиях на разных континентах.

Для тяжелого НРК проходимость особенно важна. В отличие от обычного грузовика, робот должен самостоятельно преодолевать колеи, грязь и неровности, не теряя мобильности из-за отсутствия экипажа, который мог бы быстро оценить препятствие.

"Милитари 24" ранее отдельно разбирал, с чего на самом деле зависит живучесть наземных роботов и почему ходовая часть может быть не менее важна, чем защита от FPV и мин.

Может работать без GPS

Еще одна ключевая особенность FLEX L12 – автономность.

Компания заявляет о возможности дистанционного управления и автономного движения по заранее заданным маршрутам. Несколько машин можно объединять в колонну по схеме "ведущий-ведомый".

Для работы там, где спутниковая навигация недоступна или ненадежна, платформа использует SLAM. В упрощенном виде это означает, что машина с помощью собственных датчиков одновременно определяет свое положение и создает карту окружающего пространства.

Такое направление особенно интересно в контексте украинского опыта, где стабильная связь и навигация остаются одними из главных проблем для НРК.

При этом даже современная автономность пока не превращает такие машины в полностью самостоятельных "боевых роботов". "Милитари 24" уже писал о том, что наземные роботизированные системы постепенно получают ИИ и автономные функции, но человек по-прежнему остается ключевым элементом управления.

Платформа может стать носителем тяжелого вооружения

Самая интересная перспектива FLEX L12 связана с его грузоподъемностью.

Генеральный директор UGV Defence Карл Иварссон заявил "Оборонцам", что платформу можно адаптировать под тяжелые боевые системы. Среди потенциальных вариантов он называл 40-мм пушки Bofors, средства ПВО и ракетное вооружение.

Пока это лишь возможные конфигурации, а не серийно выпускаемые боевые версии FLEX L12.

Официально UGV Defence позиционирует машину шире – как универсальную базу для логистики, энергообеспечения и специализированного оборудования. Такя модульность позволяет одному шасси выполнять различные задачи в зависимости от установленного оборудования.

Серийные военные машины ожидаются в 2027 году

Гражданская платформа, на которой основана FLEX L12, уже используется, но военная версия еще проходит этап подготовки к серийному производству.

На своем сайте UGV Defence указывает, что поставки грузовой FLEX L12-L планируются с первого квартала 2027 года. Энергетическая L12-P должна стать доступной позже, ориентировочно с третьего квартала того же года.

Поэтому показ в Дании следует воспринимать не как презентацию уже готового серийного боевого робота с пушкой или ракетами. Прежде всего это демонстрация новой весовой категории НРК.

Если украинские фронтовые роботы сегодня в основном заменяют нескольких военнослужащих при доставке грузов или эвакуации, FLEX L12 претендует на другую роль – беспилотного носителя, который по грузоподъемности уже приближается к полноценной тяжелой военной машине.