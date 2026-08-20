Про платформу розповіла UGV Defence, яка готує військову версію FLEX L12 до серійного виробництва. На DALO Industry Days представники компанії також заявили "Оборонці", що платформу розглядають як потенційний носій важких бойових модулів, зокрема гармат, засобів протиповітряної оборони та ракетних систем. Однак конкретна конфігурація залежатиме від замовника.

Це вже робот у ваговій категорії важкої техніки

FLEX L12 створили на основі цивільної гусеничної платформи, але для військових завдань її суттєво переробили.

Головна особливість машини - вантажопідйомність. У версії FLEX L12-L виробник заявляє до 12 тонн корисного навантаження. Це дуже багато, адже більшість НРК, які сьогодні використовуються на українському фронті, належать до значно легшої категорії.

Саме тому розробники бачать FLEX L12 не лише вантажівкою без водія. На платформі потенційно можна перевозити великі запаси, встановлювати енергетичне обладнання або спеціалізовані модулі.

В Україні наземні роботи поки насамперед закривають логістику та евакуацію. Мілітарі 24 раніше детально розповідав, як НРК уже забрали на себе частину найнебезпечнішої роботи на фронті та допомагають рятувати життя військових.

Дві версії з різними завданнями

UGV Defence пропонує FLEX L12 у двох основних конфігураціях.

L12-L створена насамперед для перевезення важких вантажів. За актуальними даними виробника, вона має батарею на 126 кВт-год, генератор потужністю 180 кВт та комбіновану потужність до 482 кінських сил. Максимальна вантажопідйомність заявлена на рівні 12 тонн.

Друга модифікація, L12-P, робить більший акцент на енергозабезпеченні. Вона отримує батарею місткістю від 250 до 500 кВт-год, генератор на 340 кВт і електричну силову установку потужністю до 650 кінських сил.

Ця версія може використовуватися як мобільне джерело електроенергії там, де звичайної інфраструктури немає або вона зруйнована. При цьому її заявлена вантажопідйомність нижча - до 9 тонн.

Ці характеристики дещо відрізняються від цифр, які озвучувалися безпосередньо на виставці. Тому для серійних машин коректніше орієнтуватися на актуальні специфікації самого виробника.

До 25 км/год і сотні кілометрів ходу

Попри масу та розміри, FLEX L12 може рухатися зі швидкістю до 25 кілометрів на годину.

Гусенична ходова розрахована на складний рельєф. Виробник заявляє можливість долати підйоми приблизно до 31 градуса, а базове шасі вже використовувалося у складних природних умовах на різних континентах.

Для важкого НРК прохідність особливо важлива. На відміну від звичайної вантажівки, робот має самостійно проходити колії, багнюку та нерівності, не втрачаючи мобільності через відсутність екіпажу, який міг би швидко оцінити перешкоду.

Мілітарі 24 раніше окремо розбирав, від чого насправді залежить живучість наземних роботів і чому ходова частина може бути не менш важливою за захист від FPV та мін.

Може працювати без GPS

Ще одна ключова частина FLEX L12 - автономність.

Компанія заявляє можливість дистанційного керування та автономного руху за заздалегідь визначеними маршрутами. Кілька машин можна об'єднувати у колону за схемою "ведучий-ведений".

Для роботи там, де супутникова навігація недоступна або ненадійна, платформа використовує SLAM. У спрощеному вигляді це означає, що машина за допомогою власних сенсорів одночасно визначає своє положення та створює карту навколишнього простору.

Такий напрям особливо цікавий на тлі українського досвіду, де стабільний зв'язок і навігація залишаються одними з головних проблем для НРК.

При цьому навіть сучасна автономність поки не перетворює такі машини на повністю самостійних "бойових роботів". Мілітарі 24 уже писав, як наземні роботизовані системи поступово отримують ШІ та автономні функції, але людина все ще залишається ключовою частиною управління.

Платформа може стати носієм важкого озброєння

Найцікавіша перспектива FLEX L12 пов'язана з його вантажопідйомністю.

CEO UGV Defence Карл Іварссон заявив "Оборонці", що платформу можна адаптувати під важкі бойові системи. Серед потенційних варіантів він називав 40-мм гармати Bofors, засоби ППО та ракетне озброєння.

Поки це саме можливі конфігурації, а не серійно представлені бойові версії FLEX L12.

Офіційно UGV Defence позиціонує машину ширше - як універсальну базу для логістики, енергозабезпечення та спеціалізованого обладнання. Така модульність дозволяє одному шасі виконувати різні завдання залежно від встановленого обладнання.

Серійні військові машини очікують у 2027 році

Цивільна платформа, на якій базується FLEX L12, уже використовується, але військова версія ще проходить етап підготовки до широкого виробництва.

На своєму сайті UGV Defence вказує, що поставки вантажної FLEX L12-L плануються з першого кварталу 2027 року. Енергетична L12-P має стати доступною пізніше, орієнтовно з третього кварталу того ж року.

Тому показ у Данії варто сприймати не як презентацію вже готового серійного бойового робота з гарматою чи ракетами. Передусім це демонстрація нової вагової категорії НРК.

Якщо українські фронтові роботи сьогодні переважно замінюють кількох військових під час доставки вантажів або евакуації, FLEX L12 претендує на іншу роль - безпілотного носія, який за вантажопідйомністю вже наближається до повноцінної важкої військової машини.