Renault показала військового робота Forefront: перевозить тонну вантажу

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Про презентацію нового НРК повідомила компанія John Cockerill. Наземного робота Forefront Concept створили спільно з Renault Group, використавши автомобільні технології та модульну конструкцію. Розробники розраховують налагодити масове виробництво машини за порівняно невисокою ціною, а найближчими тижнями перевірять її можливості під час навчань французьких військових.

Тонна вантажу та 400 кілометрів запасу ходу

Forefront помітно відрізняється від більшості невеликих наземних роботів, які сьогодні використовують українські військові. За своїми габаритами він наближається до легкового автомобіля, а конструкція розрахована на перевезення важкого обладнання та виконання тривалих місій.

Заявлена вантажопідйомність становить до однієї тонни, а запас ходу має сягати приблизно 400 кілометрів. За потреби його можна збільшити за допомогою додаткової силової установки, яка працюватиме як подовжувач запасу ходу.

Платформа отримала повний привід і систему повороту всіх чотирьох коліс. За рух відповідають два електродвигуни. Така конструкція має забезпечити хорошу маневреність на вузьких дорогах і складній місцевості.

Електрична тяга також дозволяє рухатися значно тихіше, ніж звичайна техніка з дизельними двигунами. Для розвідувальних і логістичних завдань це може бути перевагою, хоча фактичний рівень шуму машини виробник поки не розкриває.

Для порівняння, український НРК Protector може перевозити майже півтори тонни вантажу, однак належить до іншої категорії техніки та створювався насамперед для військової логістики. Renault і John Cockerill натомість роблять ставку на універсальну платформу, яку можна адаптувати до різних завдань.

Від евакуації поранених до бойового робота

Розробники пропонують використовувати Forefront для підвезення боєприпасів, спорядження та іншого майна, розвідки, евакуації поранених і патрулювання.

Модульна конструкція передбачає встановлення різного обладнання. Зокрема, платформу розглядають для вогневої підтримки та протидії безпілотникам. Для цього можуть використовувати дистанційно керовані бойові модулі й спеціалізовані системи виявлення повітряних цілей.

Forefront також має отримати функції автономного пересування складною місцевістю. Однак ступінь автономності та можливість самостійного виконання бойових завдань виробники поки не деталізують.

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Українські військові вже використовують наземні роботи для схожих завдань. Наприклад, на Харківщині НРК Droid із туреллю залучають до бойових операцій, логістики та евакуації.

При цьому навіть добре оснащений робот не обов'язково діятиме повністю самостійно. Як раніше пояснював Мілітарі 24, автономність сучасних НРК переважно обмежується навігацією та окремими допоміжними функціями. Складні рішення щодо застосування озброєння залишаються за оператором.

Чи можна десантувати Forefront із гелікоптера

На одному з оприлюднених концептуальних зображень Forefront показаний під гелікоптером Airbus H225 на зовнішній підвісці.

Така схема дозволила б швидко доставляти наземний комплекс у район виконання завдання, де він міг би продовжувати рух уже без екіпажу.

Проте компанії поки не повідомляли про практичні випробування транспортування Forefront гелікоптером. Також невідомі власна маса робота, вимоги до підвісного обладнання та можливість його безпечного розвантаження в польових умовах.

Тому наразі йдеться про можливий спосіб транспортування, зображений у презентаційних матеріалах, а не підтверджену функцію десантування.

Навіщо Renault долучилася до військової робототехніки

У спільному проєкті компанії розподілили роботу відповідно до своєї спеціалізації. Renault відповідає за мобільну платформу, модульну архітектуру та використання перевірених автомобільних компонентів. Її виробничий досвід має допомогти здешевити виготовлення Forefront і швидко збільшувати обсяги випуску.

John Cockerill займається дистанційним керуванням, автономними функціями, тактичним зв'язком та інтеграцією військових систем. Такий підхід дозволяє використати технології цивільного автопрому для створення військової техніки, замість того, щоб розробляти кожен вузол із нуля.

Водночас проєкт не обмежується оборонною сферою. Розробники розглядають використання Forefront для цивільного захисту, роботи на небезпечних промислових об'єктах і перевезення вантажів у важкодоступних місцях.

Потреба у важких наземних роботах зростає і в Україні. Як раніше повідомляв Мілітарі 24, данська компанія показала гусеничний UGV FLEX L12 із вантажопідйомністю до 12 тонн, що демонструє розвиток окремого класу важких роботизованих платформ.

Forefront поки залишається концептом, який переходить до етапу практичних перевірок. Французькі військові мають випробувати машину найближчими тижнями, після чого розробники зможуть уточнити конструкцію відповідно до результатів навчань.

Точну вартість робота, швидкість руху, власну масу та строки початку серійного виробництва Renault і John Cockerill наразі не оголосили.