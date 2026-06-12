Об этом говорится в статье на военном портале Defense Express.

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Что известно о Ми-35П «Феникс»?

Производство модернизированной версии вертолета Ми-35П «Феникс» в России началось только в 2020 году. Точное количество таких аппаратов в составе армии России неизвестно, однако в целом российская армейская авиация, по оценкам, может иметь более полусотни вертолетов Ми-35 различных модификаций.

Впервые Ми-35П «Феникс» представили на пропагандистском мероприятии «Армия – 2018». Среди основных отличий от базового Ми-35 – т измененная конструкция шасси, а также увеличенное количество узлов подвески под крыльями: шесть вместо четырех.

Вертолет вооружен спаренной 23-миллиметровой пушкой «, », установленной на подвижной носовой турели. Также он может применять управляемые противотанковые ракеты семейств «Вихрь» и «Атака», а по заявлениям – и ракеты ПЗРК «Игла» в режиме «воздух – воздух».

Бортовое оборудование представлено обзорно-прицельной системой ОПС-24Н-1Л,, которая оснащена тепловизионной и телевизионной камерами.

Каковы отношения между Кремлем и Африкой?

В Гвинее в настоящее время находится около 200 российских военных, которые официально заявлены как привлеченные к «борьбе с терроризмом». Вероятно,, один или несколько вертолетов Ми-35П «Феникс» могли быть переданы именно для нужд этого контингента,, хотя на обнародованных фото они имеют маркировку ВВС Гвинеи.

Вооруженные силы Гвинеи насчитывают около 9,7 тысяч военнослужащих. На вооружении находятся примерно 15 танков ПТ-76, до 230 бронированных машин различных типов и более 50 артиллерийских систем, среди которых БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган-2». Формально в состав ВВС входят два МиГ-21 и четыре вертолета Ми-24, однако эти образцы техники находятся на хранении. Таким образом,, боеспособной боевой авиации у Гвинеи на данный момент фактически нет.

В таких условиях даже передача одного или двух модернизированных Ми-35П «Феникс» для Гвинеи выглядит как существенное усиление ее оборонных возможностей.

Это также может свидетельствовать о том,, что на фоне потерь техники в войне против Украины Россия в отношениях с американскими партнерами все чаще переходит к ограниченным, точечным поставкам.

Отметим,, что за последние сутки Россия потеряла на фронте 1 300 солдат. Вместе с тем защитники уничтожили 4 танка, 1 боевую бронированную машину, 78 артиллерийских систем, 2 РСЗО и 1 средство ПВО.