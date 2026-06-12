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Що відомо про Мі-35П "Фенікс"?

Виробництво модернізованої версії гелікоптера Мі-35П "Фенікс" у Росії розпочалося лише у 2020 році. Точна кількість таких апаратів у складі армії Росії невідома, втім загалом російська армійська авіація, за оцінками, може мати понад півсотні вертольотів Мі-35 різних модифікацій.

Вперше Мі-35П "Фенікс" представили на пропагандистському заході "Армія – 2018". Серед основних відмінностей від базового Мі-35 – змінена конструкція шасі, а також збільшена кількість вузлів підвіски під крилами: шість замість чотирьох.

Озброєний гелікоптер спареною 23-міліметровою гарматою, які встановлена на рухомій носовій турелі. Також він може застосовувати керовані протитанкові ракети сімейств "Вихрь" і "Атака", а за заявами – і ракети ПЗРК "Ігла" у режимі "повітря – повітря".

Бортове обладнання представлено оглядово-прицільною системою ОПС-24Н-1Л, яка оснащена тепловізійною і телевізійною камерами.

Які відносини між Кремлем та Африкою?

У Гвінеї наразі перебуває близько 200 російських військових, які офіційно заявлені як залучені до "боротьби з тероризмом". Ймовірно, один або кілька гелікоптерів Мі-35П "Фенікс" могли бути передані саме для потреб цього контингенту, хоча на оприлюднених фото вони мають маркування ВПС Гвінеї.

Збройні сили Гвінеї налічують близько 9,7 тисяч військовослужбовців. На озброєнні перебувають приблизно 15 танків ПТ-76, до 230 броньованих машин різних типів і понад 50 артилерійських систем, серед яких БМ-21 "Град" та БМ-27 "Ураган2. Формально до складу ВПС входять два МіГ-21 і чотири гелікоптери Мі-24, однак ці зразки техніки перебувають на зберіганні. Таким чином, боєздатної бойової авіації Гвінея наразі фактично не має.

За таких обставин навіть передача одного чи двох модернізованих Мі-35П "Фенікс" для Гвінеї виглядає як суттєве посилення її оборонних можливостей.

Це також може свідчити про те, що на тлі втрат техніки у війні проти України Росія у відносинах із американськими партнерами дедалі частіше переходять до обмежених, точкових поставок.

Зауважимо, за останню добу Росія втратила на фронті 1 300 солдатів. Разом із тим оборонці розтрощили 4 танки, 1 бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 2 РСЗВ та 1 засіб ППО.