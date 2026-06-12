Лише за останню добу Сили оборони ліквідували чи важко поранили 1 300 військових окупаційної армії. Про це ідеться у повідомленні Генштабу.

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Втрати Росії на 12 червня

З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала чималих втрат на лінії фронту, зокрема оборонці знищили:

особового складу – близько 1 380 120 (+1 300) осіб;

танків – 12 014 (+4);

бойових броньованих машин – 24 728 (+1);

артилерійських систем – 43 865 (+78);

РСЗВ – 1 861 (+2);

засобів ППО – 1 417 (+1);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 636 (+8);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 344 869 (+2 218);

крилатих ракет – 4 733 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 105 850 (+352);

спеціальної техніки – 4 280 (+3).



Втрати ворога станом на 12 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окупанти зазнають суттєвих втрат: деталі

Після суттєвого пошкодження Чонгарського мосту окупанти були змушені шукати нові логістичні шляхи. Одним із таких виявився маршрут через Армянськ. Втім, і ця спроба перевезти паливо та боєприпаси на фронт виявилась не вдалою. Сили оборони атакували понад 50 ворожих вантажівок на цьому шляху. Як зазначається, частина з них – знищена повністю.

11 червня в українському Генштабі підтвердили, що українські військові уразили один із найбільших НПЗ, розташованих на півдні Росії – "Афіпський". Внаслідок прильоту на об'єкті виникла пожежа.

Водночас у Криму оборонці вгатили у склад безпілотників поблизу села Григорівка.

Також під прицілом українських сил опинились й пункти управління окупантів у районах Давидівського, Новознам'янки, Бахмута, Селідового та Покровська. Окремо повідомили про ураження пункту управління біля Новоандріївки.