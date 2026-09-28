Россияне провели сложную операцию с использованием БПЛА. Об этом рассказал Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что сказал "Флэш"?

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны рассказал, как россиянам удалось обнародовать видео удара по бизнес-центру "Инком".

Скажу сразу – никаких секретных спутников, никаких FPV с "Шахеда", никаких агентов России, никаких загадочных БПЛА,

– пояснил "Флэш".

По его словам, враг совершил атаку на офис "Инком" с помощью "Герань-5", а параллельно в Киев влетел реактивный "Шахед", который облетел место удара на высоте почти 3 километра. Дрон выполнял функцию МЕШ ретранслятора радиосигналов для "Герань-5".

Кроме того, БПЛА снимал и передавал видео удара. Впоследствии, по словам Бескрестнова, этот "Шахед" улетел за пределы Киева и уничтожил склад "Макдональдс".

Безусловно, это сложная операция БПЛА России, требующая точных расчетов и взаимодействия пилотов. Я даже уверен, что они сидели рядом,

– отметил специалист.

Российский удар по Киеву: смотрите видео

Напомним, что с самого утра 28 сентября россияне проводят атаку на Киев ударными беспилотниками. В Подольском районе столицы пострадали дети.