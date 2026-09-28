Росіяни провели складну операцію з БпЛА. Про це розповів Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що сказав "Флеш"?

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони розповів, як росіянам вдалось оприлюднити відео удару по бізнес-центру "Інком".

Скажу відразу – жодних секретних супутників, жодних FPV з "Шахеда", жодних агентів Росії, жодних загадкових БПЛА,

– пояснив "Флеш".

За його словами, ворог атакував офіс "Інком" "Геранью-5", а паралельно до Києва влетів реактивний "Шахед", який облетів місце удару на висоті майже 3 кілометри. Дрон виконував функцію МЕШ ретранслятора радіосигналів для "Герань-5".

Окрім того БпЛА знімав та передавав відео удару. Згодом, за словами Бескрестнова, цей "Шахед" полетів за межі Києва і знищив склад "Макдональдс".

Безумовно, це складна операція БпЛА Росії, яка вимагає точних розрахунків і взаємодії пілотів. Я навіть упевнений, що вони сиділи поруч,

– зазначив фахівець.

Російський удар по БЦ у Києві: дивіться відео

Нагадаємо, що з самого ранку 28 вересня росіяни атакують Київ ударними безпілотниками. У Подільському районі столиці постраждали діти.