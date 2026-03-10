Укр Рус
Military 24 Рынок вооружений Сделка на миллионы долларов: Саудовская Аравия может заказать украинские дроны, – WSJ
10 марта, 21:45
2

Сделка на миллионы долларов: Саудовская Аравия может заказать украинские дроны, – WSJ

Даниил Муринский
Основні тези
  • Саудовская оружейная компания планирует купить украинские дроны-перехватчики для защиты от иранских БПЛА, что является эффективным и более дешевым решением.
  • Переговоры между Эр-Риядом и Киевом продолжаются, возможно подписание соглашения уже 11 марта, также планируется поставка ЗРК украинского производства.

Саудовская оружейная компания планирует подписать соглашение о покупке украинских дронов-перехватчиков на фоне угрозы иранских БпЛА. Такое оружие является эффективным против "Шахедов" и намного дешевле Patriot.

Соглашение может стоить миллионы долларов, но его пока окончательно не подписали. Об этом сообщили в WSJ.

Смотрите также Украина отправила своих специалистов по БпЛА для защиты американских баз в Иордании

Почему Саудовская Аравия заказала украинские дроны?

Из-за воздушных атак Ирана спрос на эффективное оружие и ПВО резко поднялся. Главная цель – это защита от БпЛА и баллистических ракет.

Эр-Рияд ведет переговоры с Киевом о покупке дронов-перехватчиков и систем радиоэлектронной борьбы для противодействия атакам иранских беспилотников.

В Kyiv Independent сообщили, что сделка может быть подписана уже 11 марта. Также был заключен контракт на поставку ЗРК украинского производства, а саудовская оборонная компания выступила местным посредником.

Страны Ближнего Востока, ПВО которых опирается на системы THAAD, Patriot и Cheongung-II, вынуждены тратить значительно более дорогие ракеты для перехвата воздушных целей.

Как Украина поможет США на Ближнем Востоке?

  • Первую группу украинских специалистов отправили на Ближний Восток. Такое решение может изменить отношение стран региона, а также укрепить международные позиции.

  • Украинские эксперты отправились в три страны Ближнего Востока, чтобы поделиться опытом сбивания иранских дронов. Киев рассчитывает на обмен опытом со странами Персидского залива в обмен на ракеты для систем Patriot.

  • Украина согласилась помочь США в борьбе с иранскими дронами бороться с иранскими дронами. Политический эксперт Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что Украина сейчас демонстрирует, что является надежным партнером, на которого можно положиться.