Сделка на миллионы долларов: Саудовская Аравия может заказать украинские дроны, – WSJ
- Саудовская оружейная компания планирует купить украинские дроны-перехватчики для защиты от иранских БПЛА, что является эффективным и более дешевым решением.
- Переговоры между Эр-Риядом и Киевом продолжаются, возможно подписание соглашения уже 11 марта, также планируется поставка ЗРК украинского производства.
Саудовская оружейная компания планирует подписать соглашение о покупке украинских дронов-перехватчиков на фоне угрозы иранских БпЛА. Такое оружие является эффективным против "Шахедов" и намного дешевле Patriot.
Соглашение может стоить миллионы долларов, но его пока окончательно не подписали. Об этом сообщили в WSJ.
Почему Саудовская Аравия заказала украинские дроны?
Из-за воздушных атак Ирана спрос на эффективное оружие и ПВО резко поднялся. Главная цель – это защита от БпЛА и баллистических ракет.
Эр-Рияд ведет переговоры с Киевом о покупке дронов-перехватчиков и систем радиоэлектронной борьбы для противодействия атакам иранских беспилотников.
В Kyiv Independent сообщили, что сделка может быть подписана уже 11 марта. Также был заключен контракт на поставку ЗРК украинского производства, а саудовская оборонная компания выступила местным посредником.
Страны Ближнего Востока, ПВО которых опирается на системы THAAD, Patriot и Cheongung-II, вынуждены тратить значительно более дорогие ракеты для перехвата воздушных целей.
Как Украина поможет США на Ближнем Востоке?
Первую группу украинских специалистов отправили на Ближний Восток. Такое решение может изменить отношение стран региона, а также укрепить международные позиции.
Украинские эксперты отправились в три страны Ближнего Востока, чтобы поделиться опытом сбивания иранских дронов. Киев рассчитывает на обмен опытом со странами Персидского залива в обмен на ракеты для систем Patriot.
Украина согласилась помочь США в борьбе с иранскими дронами бороться с иранскими дронами. Политический эксперт Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что Украина сейчас демонстрирует, что является надежным партнером, на которого можно положиться.