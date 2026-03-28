Иран может атаковать почти всю Европу своей баллистикой: реально ли странам отразить атаку
- Иранские ракеты теперь могут достигать 4000 километров дальности, ставя большинство европейских столиц под угрозу.
- Европа зависит от американских ПВО, таких как SM-3 и комплексы Aegis Ashore, для защиты от потенциальных иранских атак.
Максимальная дальность полета иранских ракет, которая ранее оценивалась в 3000 километров, оказалась ошибочной. Теперь Тегеран теоретически сможет атаковать почти всю Европу.
В случае пуска иранской баллистической ракеты с дальностью 4000 километров, в зоне риска абсолютное большинство европейских столиц. Об этом сообщили в Defense Express.
Как мир узнает о запуске баллистики из Ирана?
В случае пуска баллистической ракеты из Ирана цель сразу зафиксируют спутники США. Впоследствии ракету заметят на экранах радаров самолетов AEW&C.
Радиус досягаемости баллистических ракет Ирана / карта Defense Express
Когда ракета уже достигнет высоты около 20 километров, ее должна увидеть РЛС AN/TPY-2 на базе вооруженных сил США Kürecik (Кюреджик) в Турции.
Объединение данных из разных источников в одну сеть позволяет быстро и точно определить угрозу, направление ракеты и распределить средства ее уничтожения,
– отметили в издании.
Смогут ли Европа и США обезвредить иранские ракеты?
Первую попытку перехвата могут осуществить эсминцы, используя противоракеты SM-3, которые уничтожают баллистические цели вне атмосферы. Именно с этих кораблей уже сбивали ракеты, которые летели в сторону Турции.
Пуск ракеты SM-3 / Фото Getty Images
Но это не единственный способ перехвата. США имеют два комплекса Aegis Ashore – в Румынии (Девеселу) и Польше (Редзиково), которые работают так же как эсминцы.
Учитывая эффективность перехватчиков SM-3, даже одного из этих компонентов должно хватить для отражения иранской баллистической атаки по Европе,
– отметили в Defense Express.
Однако почти все средства ПВО, которые способны противодействовать иранской баллистике – американские, поэтому практически вся противоракетная оборона Европы напрямую зависит от США.
Что известно об иранском оружии и какая угроза?
Иран распространил видео, которое демонстрирует подземное хранилище с оружием. Говорится о военной базе с безопасной системой перезарядки и достаточным местом для сокрытия средств ПВО.
Тегеран запустил баллистические ракеты в направлении базы США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Иранское оружие преодолело примерно 4 тысячи километров.
Россия готовится отправить Ирану новую партию беспилотников, в частности модернизированные версии дронов типа "Шахед". Европейские и американские чиновники сообщают об "очень активных" переговорах между Москвой и Тегераном.