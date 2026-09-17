Об этом свидетельствует соответствующий документ, обнародованный департаментом.

Какие подробности?

В Госдепартаменте отметили, что такая передача отвечает целям Вашингтона в сфере помощи. Решения принимались на основе политических, военных и экономических факторов, а также вопросов прав человека и контроля над вооружениями.

При этом мониторинговый ресурс Clash Report обратил внимание на то, что речь идет о более старой и менее эффективной версии MIM-104E GEM-T (вариант PAC-2), а не о противоракетных перехватчиках PAC-3, которые сейчас наиболее нужны Украине.



Документ о передаче ракет по Украине / Clash Report

В то же время, в Украине уже есть боеприпасы этого типа, а сами ракеты необходимы для усиления возможностей украинского ПВО.

Согласие США нужно Берлину для передачи ракет Киеву, поскольку условия соглашения об их приобретении не позволяют Германии передавать американское вооружение третьей стороне без разрешения Вашингтона.

Следующим шагом должно стать одобрение соответствующей передачи по Конгрессу США.

Напомним, мы также писали о поддержке со стороны Польши. Страна готовит для Украины очередной пакет военной помощи ориентировочной стоимостью в 50 миллионов евро. В него в частности должны войти авиационные боеприпасы для истребителей F-16. Переданное вооружение планируется использовать прежде всего для борьбы с российскими беспилотниками.