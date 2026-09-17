Про це свідчить відповідний документ, оприлюднений департаментом.

Які подробиці?

У Держдепартаменті зазначили, що така передача відповідає цілям Вашингтона у сфері безпекової допомоги.

Рішення ухвалювали з урахуванням політичних, військових та економічних чинників, а також питань прав людини й контролю над озброєннями.

При цьому, моніторинговий ресурс Clash Report звернув увагу на те, що йдеться про старішу та менш ефективну версію MIM-104E GEM-T (варіант PAC-2), а не про протиракетні перехоплювачі PAC-3, які наразі найбільше потрібні Україні.



Документ про передачу ракет Україні / Clash Report

Водночас в Україні вже є боєприпаси цього типу, а самі ракети необхідні для посилення можливостей української ППО.

Згода США потрібна Берліну для передачі ракет Києву, оскільки умови угоди про їхнє придбання не дозволяють Німеччині передавати американське озброєння третій стороні без дозволу Вашингтона.

Наступним кроком має стати схвалення відповідної передачі Конгресом США.

Нагадаємо, ми писали також про підтримку з боку Польщі. Країна готує для України черговий пакет військової допомоги орієнтовною вартістю 50 мільйонів євро. До нього, зокрема, мають увійти авіаційні боєприпаси для винищувачів F-16. Передане озброєння планують використовувати насамперед для боротьби з російськими безпілотниками.