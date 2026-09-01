Экономика боевой авиации: стоимость самолета и обслуживания

По данным издания Hóvége, реальная стоимость истребителя JAS-39 Gripen зависит от сопутствующего пакета поставок, который включает вооружение, тренажеры, логистику и запчасти.

Базовая цена самого самолета версии Gripen E/F составляет около 80–100 миллионов долларов США, однако закупки с полным комплексом услуг обходятся значительно дороже. В частности, в рамках украинского контракта 2026 года цена одного Gripen E составила 138,5 миллиона евро (около 158 миллионов долларов), тогда как закупка Колумбией 17 единиц в 2025 году обошлась в 3,1 миллиарда евро, то есть по 182,4 миллиона евро за каждый истребитель.

Главным преимуществом шведской платформы являются минимальные затраты на текущую эксплуатацию. Час полета Gripen E/F обходится примерно в 4700 долларов США. Для сравнения: время полета американского истребителя пятого поколения F-35A обходится в 25 950 долларов, что представляет собой колоссальную разницу для бюджета любых военно-воздушных сил.

Возможно, именно поэтому в ближайшее время украинское небо пополнят шведские истребители Gripen.

Квалификация экипажей и стандарты НАТО

Интенсивность подготовки и требования к боевой готовности напрямую влияют на обеспечение летного состава. В Венгрии пилоты Gripen получают от 2 до 3 миллионов форинтов брутто в месяц (около 240–360 тысяч гривен), что превышает доходы многих капитанов гражданских авиакомпаний. Это повышение денежного довольствия связано с массовым получением пилотами квалификации Combat Ready, необходимой для выполнения боевых задач в системе коллективной безопасности НАТО.

Высокая нагрузка на технику и пилотов время от времени приводит к чрезвычайным происшествиям во время учений. Напомним, 24 августа 2026 года в Венгрии вблизи города Сольнок разбился истребитель Gripen, пилот которого успешно катапультировался на территории военного полигона.

В целом сочетание относительно низкой стоимости часа полета и высокой боевой эффективности делает JAS-39 Gripen одной из самых рациональных платформ для поддержания долгосрочной обороноспособности.