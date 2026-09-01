Економіка бойової авіації: ціна літака та обслуговування

За даними видання Hóvége, реальна вартість винищувача JAS-39 Gripen залежить від супутнього пакета постачання, який включає озброєння, тренажери, логістику та запчастини. Базова ціна самого борта версії Gripen E/F становить близько 80–100 мільйонів доларів США, проте закупівлі з повним комплексом послуг коштують значно дорожче. Зокрема, у межах українського контракту 2026 року ціна одного Gripen E склала 138,5 мільйона євро (близько 158 мільйонів доларів), тоді як закупівля Колумбією 17 одиниць у 2025 році обійшлася у 3,1 мільярда євро, тобто по 182,4 мільйона євро за кожен винищувач.

Головною перевагою шведської платформи є мінімальні витрати на поточну експлуатацію. Година польоту Gripen E/F коштує орієнтовно 4700 доларів США. Для порівняння, година польоту американського винищувача п'ятого покоління F-35A сягає 25 950 доларів, що становить колосальну різницю для бюджету будь-яких повітряних сил.

Можливо саме тому найближчим часом українське небо посилять шведські винищувачі Gripen.

Кваліфікація екіпажів та стандарти НАТО

Інтенсивність підготовки та вимоги до бойової готовності безпосередньо впливають на забезпечення льотного складу. В Угорщині пілоти Gripen отримують від 2 до 3 мільйонів форинтів брутто на місяць (близько 240–360 тисяч гривень), що вище за доходи багатьох капітанів цивільних авіаліній. Це підвищення грошового забезпечення пов'язане з масовим здобуттям пілотами кваліфікації Combat Ready, необхідної для виконання бойових завдань у системі колективної безпеки НАТО.

Високе навантаження на техніку та пілотів час від часу призводить до надзвичайних подій під час навчань. Нагадаємо, 24 серпня 2026 року в Угорщині поблизу міста Сольнок розбився винищувач Gripen, пілот якого успішно катапультувався на території військового полігону.

Загалом поєднання відносно низької вартості години польоту та високої бойової ефективності робить JAS-39 Gripen однією з найраціональніших платформ для підтримання тривалої обороноздатності.