Про це глава держави сказав під час звернення з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ.

Що сказав Зеленський про появу літаків Gripen в українському небі?

За словами глави держави, українські військові за рекордно короткий час освоїли сучасні засоби протиповітряної оборони та вже кілька років успішно використовують винищувачі F-16 і Mirage. Також Зеленський зазначив, що українські пілоти вже проходять підготовку у Швеції для керування літаками Gripen.

Крім того, Україна продовжує переговори з французькими партнерами щодо можливого посилення авіації винищувачами Rafale. Президент наголосив, що держава й надалі працює над зміцненням бойових можливостей Повітряних сил та розширенням сучасного авіапарку.

Нагадаємо, під час візиту Володимира Зеленського до Швеції 28 травня оголосили про рішення передати Україні 16 винищувачів Gripen. Тоді президент висловив сподівання, що перші літаки прибудуть до України вже протягом наступних десяти місяців. Відомо, що крім літаків, українські оборонці неба отримають також ракети Meteor.

Відомо, що українські пілоти та технічний персонал уже проходять навчання на шведських винищувачах Gripen, а восени 2026 року програму підготовки розширять. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що після отримання всіх необхідних дозволів перші поставки літаків до України можуть розпочатися на початку 2027 року. За його словами, це допоможе посилити українські Повітряні сили та їхні бойові можливості.

До слова, Україна може отримати 16 винищувачів Gripen C/D, а ще 20 сучасніших Gripen E/F планують закупити. Авіаексперт Костянтин Криволап наголосив, що версія C/D залишається сучасною, а її головні переваги – низька вартість експлуатації, швидке обслуговування та можливість працювати навіть зі злітних смуг і автошляхів. Крім того, Gripen сумісні як із європейським, так і з американським озброєнням, що суттєво розширить бойові можливості української авіації.