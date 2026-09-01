Согласно официальному сообщению разработчика Fire Point, во время массированных августовских атак украинские войска применяли беспилотники FP-1 и ракеты "Фламинго". Отдельные спецоперации проводились на расстоянии до 1500 километров от украинской границы.

Что известно о успехах оружия компании?

Наиболее результативной операцией против военно-морского флота и экспортной инфраструктуры противника стала атака на Новороссийск 12 августа. По данным спутниковой разведки, в порту подтверждено не менее 30 попаданий ударных БПЛА.

В результате этой атаки серьезные повреждения получили три военных корабля: флагман Черноморского флота России "Адмирал Макаров", фрегат "Адмирал Эссен" и тральщик проекта 266М. Дополнительным последствием ударов стала остановка экспорта российского зерна из-за разрушения портового элеватора и зернового терминала.



Поражение порта в Новороссийске / Изображение Fire Point

Поражение стратегического завода "Прогресс" и Орского НПЗ

Еще одним ударом стратегического значения стала атака ракетами "Фламинго" по предприятию РКЦ "Прогресс" 15 августа. Две ракеты попали в корпус 106А, где велся монтаж бортового электрооборудования и систем управления для ракет-носителей "Союз-2".

Завод "Прогресс" занимается изготовлением ракет-носителей для военных разведывательных спутников и космических аппаратов "Рассвет", которые считаются российским аналогом сети Starlink. Повреждение этого производственного корпуса непосредственно затруднило сборку ракет.

Результативные операции оружия компании Fire Point: смотрите изображения

Кроме того, 11 августа беспилотники FP-1 нанесли удар по Орскому НПЗ на расстоянии 1500 километров от границы. Дроны вывели из строя все установки первичной переработки нефти АВТ, поэтому предприятие полностью остановило технологический процесс и перешло на ремонт.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 22 августа дроны FP-1 провели атаку на два важных объекта в Самарской области России. Речь идет о Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе и логистическом центре Ozon в Чапаевске.