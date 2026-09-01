Згідно з офіційним повідомленням розробника Fire Point, під час масованих серпневих атак українські сили застосовували безпілотники FP-1 та ракети "Фламінго". Окремі спецоперації реалізували на критичній відстані до 1500 кілометрів від українського кордону.

Що відомо про успіхи зброї компанії?

Найрезультативнішою операцією проти військового флоту та експортної інфраструктури ворога стала атака на Новоросійськ 12 серпня. За даними супутникової дорозвідки, у порту підтверджено щонайменше 30 влучань ударних БпЛА.

Унаслідок цієї атаки серйозних пошкоджень зазнали три військові кораблі: флагман Чорноморського флоту Росії "Адмірал Макаров", фрегат "Адмірал Ессен" та тральщик проєкту 266М. Додатковим наслідком ударів стала зупинка експорту російського зерна через руйнування портового елеватора та зернового термінала.



Ураження порту в Новоросійську / Зображення Fire Point

Ураження стратегічного заводу "Прогрес" та Орського НПЗ

Ще одним ударом стратегічного значення стала атака ракетами "Фламінго" по підприємству РКЦ "Прогрес" 15 серпня. Дві ракети влучили у корпус 106А, де проводився монтаж бортового електрообладнання та систем управління для ракет-носіїв "Союз-2".

Завод "Прогрес" займається виготовленням носіїв для військових супутників розвідки та космічних апаратів "Рассвет", які вважаються російським аналогом мережі Starlink. Пошкодження цього виробничого корпусу безпосередньо ускладнило складання ракет.

Результативні операції зброї компанії Fire Point: дивіться зображення

Окрім цього, 11 серпня безпілотники FP-1 уразили Орський НПЗ на відстані 1500 кілометрів від кордону. Дрони вивели з ладу всі установки первинної переробки нафти АВТ, через що підприємство повністю зупинило технологічний процес і пішло на ремонт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 22 серпня дрони FP-1 атакували два важливі об'єкти в Самарській області Росії. Йдеться про Новокуйбишевський нафтопереробний завод і логістичний центр Ozon у Чапаєвську.