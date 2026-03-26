Будет ли отличаться тактика ударов по водоканалам от атак на энергетику: разбор планов России
- Россия может планировать массированные атаки на системы водоснабжения в Украине, подобные ударам по энергетике.
- Атаки могут вызвать серьезные проблемы в городах, особенно из-за повреждения канализационно-насосных станций.
Владимир Зеленский заявил, что россияне готовят атаки на системы водоснабжения в Украине в ближайшие месяцы. Скорее всего, это будут массированные удары, которые мы уже видели по энергетике.
Таким мнением с 24 Каналом поделился военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что тактика врага останется неизменной. Он готов атаковать критическую инфраструктуру, но не только энергетику, а водоснабжения и водоотведения.
Чего ждать от россиян в ближайшее время?
Не нужно забывать, что целями россиян является гражданское население. Они стремятся, чтобы в крупных городах Украины была гуманитарная катастрофа, чтобы люди остались без воды, водоотведения.
Раньше мы решали проблемы с отоплением, грели людей и строили пункты отопления. Теперь будет такая же проблема – будут развозить техническую воду, поднимать ее вручную в многоэтажках, организовывать биотуалеты,
– отметил Павел Нарожный.
Он добавил, что это будет большой проблемой, а под угрозой окажется вся Украина. Чем больше город, тем больше будет вероятность этой атаки. Ведь россиянам проще ударить по крупным городам, чтобы оставить без воды значительно большее количество гражданского населения.
Обратите внимание! Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко отметил, что особую опасность будут представлять удары по канализационно-насосных станциях. В таком случае может прекратить работу канализация и подача воды. Резервные системы также не помогут, потому что создавать их нужно было еще десятилетиями ранее.
Что известно о возможных ударах России по водоснабжению?
- Впервые об этом заговорил Владимир Зеленский 25 марта. Он отметил, что к подобным атакам стоит готовиться уже в ближайшее время. Президент призвал общины учитывать опасность, защищать критические объекты. Также акцентировал на усилении ПВО в регионах.
- Эксперты также призывают украинцев готовиться к подобным атакам. По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, приоритетом врага летом может стать именно водоснабжение. Ведь зимой россияне пытались лишить людей тепла, а теперь могут взяться за воду.
- Россияне 23 марта разрушили важный гидроузел – плотину на Северском Донце в Донецкой области. Она наполняла водозаборы, поэтому жители области могут остаться без воды. Запаса есть только на 2 недели.