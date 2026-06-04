Авиаэксперт предположил, когда может начаться серийное производство передовых ракет от Fire Point

Fire Point опубликовали первые кадры запуска баллистической ракеты FP-7.X. Ее боевая часть 150 килограммов, а дальность – 200 километров. Говорят, что это оружие может стать нашим украинским ATACMS.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что летные испытания ракеты начались 1 июня 2026 года. Опубликованные 3 июня кадры демонстрируют начало этого этапа тестирования.

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Когда ракету FP-7.X запустят в серийное производство?

Константин Криволап отметил, что по графику летные испытания ракеты FP-7.X должны завершиться в июле. В августе разработчики могут дорабатывать отдельные характеристики ракеты, если возникнет такая необходимость. После этого в сентябре ожидается начало государственных испытаний.

Если все будет нормально, то можно ожидать, что решение о серийном производстве будет в начале декабря (2026 года – 24 Канал),

– пояснил авиационный эксперт.

В то же время он отметил, что сроки зависят не только от производителя, но и от государственных процедур. Если процессы квалификации и испытаний удастся ускорить, ракета может поступить в производство и раньше.

Обратите внимание! Ракета FP-7.X является частью антибаллистического перехватчика FREYJA. Это важное достижение, чтобы защищать украинское небо без зависимости от партнеров.

Известно, что Fire Point уже готов был переходить к небольшим сериям производства ракет, но, Криволап отметил, что были проблемы, связанные с компрометацией компании, поэтому все эти процессы задержались.

Что даст Украине собственный аналог ATACMS?

По мнению авиационного эксперта, появление собственных дальнобойных средств поражения является следствием того, что Украина больше не может полностью полагаться на западную помощь. Разработки Fire Point делают наши военные возможности более автономными и мощными.

Авиационный эксперт об украинской баллистике: видео

Силы обороны смогут выполнять главную задачу – осуществлять дальнобойные удары по военным целям противника и разрушать его логистику.

Хотя мы еще не имеем в достаточном объеме ракеты (FP-7.X – 24 Канал), но видим, как с помощью других дронов, которые оборудованы искусственным интеллектом, имеют систему распознавания образов и автоматического наведения, мы перерезаем путь от Мариуполя до Джанкоя,

– сказал он.

Нарушение логистики может иметь для российской армии критические последствия, ведь она постепенно будет погибать и терять свои наступательные возможности.

Что известно о работе Fire Point?

В Fire Point сообщили о поражении двух российских кораблей во время атаки на базу в Кронштадте. В компании связали удар с началом Петербургского международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге. Также под атакой оказался местный нефтяной терминал, обеспечивающий потребности российского военно-промышленного комплекса.

После появления рекламы Fire Point с запуском беспилотников с грузовика российские военные блогеры призвали считать все украинские фуры законными целями. Сергей "Флеш" Бескрестнов назвал такую логику абсурдной и напомнил, что Россия также использует гражданский транспорт для запуска дронов.