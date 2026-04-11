Fire Point готовит прорыв: Катков назвал нюансы создания аналога Patriot

Украинская компания Fire Point собирается работать в направлении создания собственных систем ПВО. Это – отличная новость, но нюансов сейчас действительно много.

Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что в Fire Point четко сказали, что испытывают баллистическую ракету FP-7, которая по своей "природе" базируется на зенитной 48Н6 от ЗРК С-400. То есть в теории вполне возможно переделать ее на ракету для ПВО.

Реально ли быстро разработать украинский ЗРК?

По словам Каткова, Fire Point может готовить настоящий "прорыв", но тут есть свои вопросы. Главное – где взять головку самонаведения и другие важные элементы.

Ракету 48Н6 разрабатывали для того, чтобы противодействовать баллистическим ракетам. Поэтому есть надежда, что она будет работать с западной головкой самонаведения вместе с современным радиолокационным комплексом.

Fire Point готова дать ракету. И все. Головка самонаведения, радиолокационная станция, система управления, которая объединит все в единый контур – это не от Украины. Надо объективно признать, что Украина никогда не делала ЗРК как конечный производитель. Мы создавали определенные элементы. Головки самонаведения делали, но тех предприятий уже давно нет. К примеру, то же "Арсенал",

– отметил Катков.

Фактически сейчас все зависит от того, согласятся ли европейские или другие компании на сотрудничество. Если уже сейчас начнется совместная работа, то действительно первую баллистическую ракету удастся сбить в 2027 году. Но это скорее выход на испытания, чем о серийном производстве.

Обратите внимание! Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман, что в планах компании – перехватить первую баллистическую ракету в конце 2027 года. Если удастся уменьшить стоимость до 1 миллиона долларов, то это будет настоящий прорыв в сфере ПВО.

США и Европа имели проблемы с собственными ЗРК

Как отметил Катков, нельзя отвергать опыт других стран в создании ЗРК. В 1980-х США потратили миллиарды долларов на ракету PAC-2 к ЗРК Patriot, которая проявила себя не слишком эффективно во время операции "Буря в пустыне". Американцы были вынуждены их совершенствовать.

Кроме того, не так давно похожая ситуация случилась и с французско-итальянским комплексом SAMP/T, который также должен был перехватывать баллистические ракеты.

SAMP/T приезжает в Украину. Тогда были заявления, что Украине нужны комплексы, которые перехватывают баллистику, как Patriot и SAMP/T. После определенных ситуаций уже начали говорить просто о Patriot. SAMP/T тоже имеет проблемы с перехватом баллистики,

– рассказал Катков.

