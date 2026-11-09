100 спутников на высоте 500 километров: раскрыты подробности украинской сети связи OBRIA

Уязвимость систем боевого управления перед решениями иностранных коммерческих провайдеров вынудила Украину ускорить развитие суверенной орбитальной инфраструктуры. Отечественные разработчики раскрыли первые тактико-технические параметры и сроки запуска специализированной спутниковой сети связи для сектора обороны.

Украинская оборонная компания Himera совместно с европейскими партнерами разрабатывает суверенную систему защищенной космической связи, предназначенную для нужд силовых ведомств и объектов жизнеобеспечения.

О стратегических целях, технических рамках и объемах финансирования рассказал соучредитель компании Дмитрий Хмара в интервью профильному изданию Defense Express. Проект не позиционируется как прямой гражданский аналог терминалов Starlink, а создается как закрытый военно-правительственный контур управления без риска внешней блокировки.

Нет, мы не собираемся делать замену Starlink. Мы создаем стратегическую связь с помощью спутников, чтобы соединить командные центры Министерства обороны и критически важные точки инфраструктуры. Главное - она будет полностью контролироваться украинцами. Ни у кого за рубежом не будет ни одной кнопки, чтобы его ограничить или отключить,

– Дмитрий Хмара, соучредитель компании Himera.

Тактико-технические параметры орбитальной группировки

Для непрерывного покрытия территории Украины в режиме 24/7 и сведения задержки сигнала к минимуму планируется вывести на низкую околоземную орбиту не менее 100 космических аппаратов. В качестве рабочего эшелона определена высота примерно 500 километров.

В настоящее время на орбите уже проходят летные испытания первый демонстратор технологий – 10-килограммовый наноспутник Obria NANO, созданный в партнерстве с датской компанией GomSpace. На начальном этапе аппаратом управляют специалисты из Дании, однако центр управления постепенно передается в Украину.

Серийные спутники связи будут значительно тяжелее – их масса составит около 250 килограммов. Первые образцы будут собираться на европейских производственных мощностях, однако конечной целью является полная локализация производства как самих космических аппаратов, так и наземных абонентских терминалов в Украине.

Реализация программы требует привлечения сотен миллионов евро. На данном этапе разработка финансируется исключительно за счет частных инвестиций без привлечения средств государственного бюджета, однако разработчики рассчитывают на поддержку европейских оборонных фондов.

Оптимистичный срок полноценного развертывания сети составляет от 2 до 3 лет, тогда как мировая практика реализации подобных масштабных программ обычно длится от 5 до 7 лет из-за длительного цикла производства высокотехнологичных компонентов и терминалов.

Военно-технический контекст и угрозы из космоса

Необходимость суверенной космической сети продиктована растущей милитаризацией околоземного пространства и рисками зависимости от частных зарубежных корпораций. Ранее из-за технических и политических ограничений украинские военные фиксировали перебои в работе сетей Starlink и Starshield, что затрудняло координацию ударных средств и управление подразделениями.

В связи с этим отечественные производители оружия, в частности компания Fire Point, уже адаптировали тактические баллистические ракеты FP-7 и ударные дроны для автономного наведения на расстояниях до 300 км без использования внешнего спутникового сигнала.

Параллельно Россия развертывает собственную орбитальную систему "Рассвет" и применяет средства РЭБ, спутники-инспекторы и баллистические ракеты "Орешник", траектория которых проходит через ближний космос. В ответ на это Украина переносит противостояние в космос: Силы обороны поразили ракетами "Фламинго" цех 106А ракетно-космического центра "Прогресс" в Самаре, где собирали платы для носителей "Союз", а также провели три испытания внеатмосферных систем перехвата.

Создание собственной группировки на базе разработок Himera является критически важным шагом для обеспечения боевой устойчивости пунктов управления ВСУ. Наличие автономного канала связи нивелирует угрозу внезапного отключения тактического интернета третьими сторонами и гарантирует непрерывность управления войсками даже в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы противника.