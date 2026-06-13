Украинцы создали новую авиабомбу специально для дронов: оккупанты напуганы

Украинские военные начали использовать новые снаряды, которые будут сбрасываться с дронов. Особенностью этих боеприпасов является способность взрываться после пробивания препятствия.

О новой украинской разработке пишет Forbes.

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Что известно о новом оружии?

Российские военные корреспонденты в социальных сетях начали распространять фото новой бомбы, которую ВСУ сбрасывают с беспилотников. Украинская новинка, хотя и имеет довольно простой вид, демонстрирует поразительную эффективность. Она имеет прочный заостренный носовой элемент для проникновения в грунт, удлиненную конструкцию для концентрации ударной силы и взрыватель с задержкой, который срабатывает после проникновения внутрь укрытия.

Оккупанты очень обеспокоены появлением этой технологии. Потому что она лишает их безопасного места. FPV-дроны заставили российские войска укрываться под землей, покрывать дороги и объекты сетками, проволочными клетками и стальной сеткой.

Однако инновационный снаряд, который сбрасывают с дронов, пробивает эту оборону. Украина уже массово производит новое оружие.

Каковы особенности новых снарядов?

Боеприпас имеет массу 11 килограммов. С высоты нескольких десятков или сотен метров он может пробить от 30 до 100 сантиметров грунта. Новый снаряд может пройти сквозь земляной слой и взорваться уже под поверхностью. Одной из главных особенностей нового оружия является его способность преодолевать распространенные средства защиты от БПЛА, в первую очередь для защиты от FPV-дронов и обычных легких "скидов". Новые проникающие бомбы могут сделать их менее эффективными.

К тому же тяжелые бомбардировщики используют системы точного наведения. Это дает возможность сбрасывать снаряды по движущимся целям.

Это вызывает особое беспокойство у россиян, так как Украина имеет решающее преимущество в тяжелых бомбардировщиках. Россия существенно отстает от развертывания этих дронов в больших масштабах, поэтому не имеет ответа на украинскую разработку.

Ukraine's small penetration bomb that can be dropped by drones.

Should be effective for punching through roofs, light fortifications, vehicle armor, and trench covers before detonating. pic.twitter.com/5sMM9bn1lx — Igor Sushko (@igorsushko) June 3, 2026

Украинские инновации на фронте

Украина делает ставку на модернизацию дронов средней дальности. Новые модели более устойчивы к средствам РЭБ и могут автономно находить и поражать цели — склады горючего, боеприпасов и командные пункты — на расстоянии до 150 километров от линии фронта.

Также недавно отечественная компания YARTURA разработала дрон-перехватчик DANCER 4.5.0, способный охотиться на вражеские беспилотники со скоростью до 450 километров в час. Новинка оснащена системой искусственного интеллекта, которая позволяет повторно атаковать цель в случае первого промаха.