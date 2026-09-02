Главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире 24 Канала объяснил, что известно о принципе работы российской разработки и насколько она способна повлиять на Starlink. Он рассказал, почему главными вопросами остаются не сам факт заявленного серийного производства, а количество таких комплексов, их эффективность и возможности России развернуть их в нужном масштабе.

Один комплекс может прикрыть лишь небольшую зону

"Волна Купол Гарант" – это реальная российская разработка, которую создает предприятие, работающее в оккупированном Севастополе. Комплекс уже использовался, однако сообщение о его якобы массовом серийном выпуске пока основано лишь на заявлении неназванного собеседника российского государственного агентства.

Здесь важно докопаться до первоисточника сообщения. Это российская государственная пропаганда – неназванный источник ТАСС сообщил, что этот комплекс пошел в серийное производство. Насколько это соответствует действительности – вопрос,

– подчеркнул Катков.

Система должна создавать помехи для работы спутников Starlink в момент их пролета над определенной территорией. В то же время заявленная дальность действия комплекса составляет всего несколько километров, поэтому речь идет прежде всего о локальном прикрытии отдельного объекта, а не о выводе Starlink из строя на большой территории.

Главная проблема в том, что в зоне действия одного комплекса могут находиться десятки этих спутников. И придется подавить каждый из них, чтобы ничего не работало,

– пояснил главный редактор Defence Express.

Ранее Defence Express сообщал, что радиус действия "Волны Купол Гарант" составляет до 2,5 километра, а стоимость одного комплекса достигает примерно 1,5 миллиона долларов. При таких характеристиках для прикрытия значительного количества объектов России потребовалось бы развернуть множество дорогостоящих систем.

Российские заявления требуют тщательной проверки

Осторожность в отношении заявлений о возможностях "Волны Купол Гарант" связана и с тем, насколько российская пропаганда ранее преувеличивала технологический уровень собственных разработок. Катков не исключает, что Россия действительно работает над "Волной" и могла начать ее производство. Однако самого сообщения о серийном выпуске недостаточно, чтобы понять масштабы угрозы.

Они работают с этим комплексом РЭП, который должен подавлять Starlink – наверное, так. Начали ли они производство? Наверное, так. Но ключевой вопрос: сколько им нужно этих комплексов, сколько они могут производить, сколько они стоят и насколько они эффективны,

– пояснил главный редактор Defence Express.

Именно реальное количество развернутых систем, площадь, которую они способны прикрыть, и подтвержденная эффективность против Starlink позволят оценить возможности "Волны Купол Гарант". Заявление анонимного источника ТАСС о серийном производстве само по себе этого не показывает.

Катков рассказал о российской системе против Starlink: смотрите видео