Головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі 24 Каналу пояснив, що відомо про принцип роботи російської розробки та наскільки вона здатна вплинути на Starlink. Він розповів, чому головними питаннями залишаються не сам факт заявленого серійного виробництва, а кількість таких комплексів, їхня ефективність і можливості Росії розгорнути їх у потрібному масштабі.

Один комплекс може прикрити лише невелику зону

"Волна Купол Гарант" є реальною російською розробкою, яку створює підприємство, що працює в окупованому Севастополі. Комплекс уже використовували, однак повідомлення про його нібито масовий серійний випуск наразі ґрунтується лише на заяві неназваного співрозмовника російського державного агентства.

Тут важливо докопатися до першоджерела повідомлення. Це російська державна пропаганда – неназване джерело ТАСС повідомило, що цей комплекс пішов у серійне виробництво. Наскільки це відповідає дійсності – питання,

– наголосив Катков.

Система має створювати перешкоди для роботи супутників Starlink у момент їхнього проходження над певною територією. Водночас заявлена дальність комплексу вимірюється лише кількома кілометрами, тому йдеться передусім про локальне прикриття окремого об'єкта, а не про вимкнення Starlink на великій території.

Головна проблема в тому, що в зоні дії одного комплексу можуть перебувати десятки цих супутників. І треба буде кожен із них подавити, щоб нічого не працювало,

– пояснив головний редактор Defence Express.

Раніше Defense Express повідомляв, що радіус дії "Волни Купол Гарант" становить до 2,5 кілометра, а вартість одного комплексу сягає приблизно 1,5 мільйона доларів. За таких характеристик для прикриття значної кількості об'єктів Росії знадобилося б розгортати багато дорогих систем.

Російські заяви потребують ретельної перевірки

Обережність щодо заяв про можливості "Волни Купол Гарант" пов'язана і з тим, наскільки російська пропаганда раніше перебільшувала технологічний рівень власних розробок. Катков не виключає, що Росія справді працює над "Волною" та могла розпочати її виробництво. Однак самого повідомлення про серійний випуск недостатньо, щоб зрозуміти масштаби загрози.

Вони працюють із цим комплексом РЕП, який має пригнічувати Starlink – напевно, так. Чи почали вони виробництво? Напевно, так. Але ключове питання: скільки їм треба цих комплексів, скільки вони можуть виробляти, скільки вони коштують і наскільки вони дієві,

– пояснив головний редактор Defence Express.

Саме реальна кількість розгорнутих систем, площа, яку вони здатні прикрити, та підтверджена ефективність проти Starlink дадуть змогу оцінити можливості "Волни Купол Гарант". Заява анонімного джерела ТАСС про серійне виробництво сама по собі цього не показує.

Катков розповів про російську систему проти Starlink: дивіться відео