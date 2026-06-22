Враг нанес удар по производству украинских БПЛА "Генерал Черешня"
Российские войска нанесли удар по одному из производственных объектов украинской компании "Генерал Черешня", занимающейся оборонными технологиями. К счастью, в результате атаки сотрудники не пострадали.
Об этом сообщили в соцсетях компании.
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Каковы последствия вражеского удара?
В компании заявили, что были готовы к такому сценарию, ведь все понимают, в каких условиях ежедневно работают украинцы.
Железо и техника — это возобновляемый ресурс, а люди — нет. Именно поэтому мы рады, что все наши сотрудники живы и здоровы,
– говорится в официальном заявлении.
По словам представителей компании, производство "Генерал Черешня" не останавливается – несмотря на российские атаки.
Удар по производству также подтвердил основатель компании Ярослав Гришин.