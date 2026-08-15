Об истории оператора ЗРК – военнослужащего Дмитрия с позывным "Добряк" – сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы основные принципы боевой работы обслуги ЗРК?

Военнослужащий Дмитрий сбил несколько "Шахедов". Он успешно отработал в качестве оператора ЗРК STASH по уничтожению вражеских дронов.

Главными принципами службы "Добряк" называет многофункциональность и взаимозаменяемость. По его словам, во время боевой работы экипаж действует нестандартно, постоянно перемещается и использует высокий уровень подготовки для регулярного пополнения счета уничтоженных объектов.

Технические особенности и вооружение комплекса STASH

Militarnyi сообщил, что STASH – мобильная система малой дальности, предназначенная для борьбы с низколетящими воздушными целями.

Первое видео боевого применения дистанционной модульной версии ЗРК обнародовало Воздушное командование "Запад" в мае 2026 года. Полные технические характеристики разработки неизвестны, но специалисты определили часть оснащения.

В частности, такой ЗРК оснащен израильской радиолокационной станцией RADA, которая обнаруживает цели и выдает целеуказания для ракет. В пусковой установке размещаются ракеты AGM-114L Longbow Hellfire стоимостью от 100 до 150 тысяч долларов за единицу.

Этот боеприпас массой около 49 килограммов и дальностью полета 8 километров имеет активную радиолокационную головку самонаведения.

В отличие от лазерных версий, AGM-114L может самостоятельно сопровождать цель после запуска, что особенно важно при перехвате быстрых или маневренных беспилотников,

– добавили специалисты.

Отмечается, что изначально ракеты этого типа создавались для поражения бронетехники, однако благодаря радиолокационному наведению их адаптировали для нужд противовоздушной обороны.

Комплекс устанавливают на багги, пикапы, грузовики и другие автомобильные шасси для обеспечения максимальной мобильности.

Напомним, российские войска все чаще заменяют обычные "Шахеды" на реактивные для атак на Украину. Поэтому оружейники ищут решения для противодействия такой угрозе. Экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что уже создан реактивный дрон-перехватчик, способный разгоняться до более чем 600 километров в час. В настоящее время разработка проходит боевые испытания, которые покажут ее эффективность.