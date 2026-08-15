Історію оператора ЗРК – військовослужбовця Дмитра з позивним "Добряк" – повідомив Генштаб ЗСУ.

Які головні принципи бойової роботи обслуги ЗРК?

Військовослужбовець Дмитро записав кілька збитих "Шахедів" на власний рахунок. По ворожих дронах він успішно відпрацював як оператор ЗРК STASH.

Головними принципами служби "Добряк" називає багатофункціональність та взаємозамінність. За його словами, під час бойової роботи екіпаж діє нестандартно, постійно переміщується та використовує високий рівень підготовки для регулярного поповнення рахунку знищених об'єктів.

Технічні особливості та озброєння комплексу STASH

Militarnyi розповів, що STASH – мобільна система малої дальності, призначений для боротьби з низьколітаючими повітряними цілями.

Перше відео бойової роботи дистанційної модульної версії ЗРК оприлюднило Повітряне командування "Захід" у травні 2026 року. Повні технічні характеристики розробки – невідомі, але фахівці встановили деяке оснащення.

Зокрема, такий ЗРК оснащений ізраїльською радіолокаційною станцією RADA, яка виявляє цілі та видає цілевказання для ракет. У пусковій установці розміщуються ракети AGM-114L Longbow Hellfire вартістю від 100 до 150 тисяч доларів за одиницю.

Цей боєприпас масою близько 49 кілограмів та дальністю польоту 8 кілометрів має активну радіолокаційну головку самонаведення.

На відміну від лазерних версій, AGM-114L може самостійно супроводжувати ціль після пуску, що особливо важливо під час перехоплення швидких або маневрових безпілотників,

– додали фахівці.

Зазначається, що спочатку ракети цього типу створювалися для ураження бронетехніки, проте завдяки радіолокаційному наведенню їх адаптували для потреб протиповітряної оборони.

Комплекс встановлюють на багі, пікапи, вантажівки та інші автомобільні шасі для максимальної мобільності.

Нагадаємо, російські війська дедалі частіше заміняють звичайні "Шахеди" на реактивні для атаки по Україні. Тому зброярі шукають рішення для протидії такій загрозі. Ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що вже створено реактивний дрон-перехоплювач, який здатен розганятися до понад 600 кілометрів за годину. Наразі розробка проходить бойове тестування, яке покаже її ефективність.