"Торнадо-С" – зброя терору росіян: що це за РСЗВ та які міста України опинилися під загрозою

Уже п'ятий рік Росія веде геноцидну повномасштабну війну проти України, буквально засіваючи наші міста та села смертоносним залізом. Одним із головних інструментів окупантів у цьому є реактивна система залпового вогню далекої дії – "Торнадо-С".

Росіяни називають цю зброю високоточною відповіддю американським HIMARS та українській "Вільсі". Але тероризують з її допомогою цивільних. Нині від ударів “Торнадо-С” страждають Херсон, Харків, Суми, Нікополь, Чугуїв, а також Запоріжжя та інші міста.

24 Канал розповідає про цю зброю, наводить основні характеристики РСЗВ "Торнадо-С" і згадує про найбільші злочини росіян, здійснені за допомогою цієї зброї, а також – про вдалі випадки полювання на неї українських військових.

РСЗВ як засіб російського терору

Реактивні системи залпового вогню, або просто РСЗВ, – це мастхев у сучасній війні. Якщо це РСЗВ ще й далекої дії, то така зброя може в достатній кількості стати геймчейнджером на полі бою. Так було, наприклад, з HIMARS влітку 2022 року – тоді ці машини стали буквально прокляттям для окупантів і відіграли велику роль в успіхах сил оборони.

Але росіяни також мають свої відповіді – вони не такі круті, як американські зразки, і точно не є "аналоговнєтами", але також завдають чимало клопоту ЗСУ, а найстрашніше – росіяни використовують їх як засоби терору та геноциду.

Мова про родину ще радянських РСЗВ "Град" і "Смерч", що їх теперішні росіяни розвинули та модернізували. Одним із найсучасніших російських РСЗВ є "Торнадо-С". Це доволі якісна та дуже небезпечна зброя.



Пускова установка РСЗВ "Торнадо-С", 2023 рік / фото росЗМІ

На щастя, нині окупанти не можуть суттєво масштабувати їх виробництво, тому ця зброя залишається рідкісним товаром. Якби було навпаки, ворог міг би утворити Kill Zone на понад 100 кілометрів углиб України.

На щастя, цього нині немає і близько, бо в окупантів їх мало, не більше 20 – 30 штук, а Сили оборони ведуть на них постійне полювання як на одну з пріоритетних цілей. Утім, навіть наявна нині кількість "Торнадо-С" створює великі проблеми та несе небезпеку як військовим, так і цивільним.

Новий і більш технологічний "Смерч": що відомо про "Торнадо-С"?

"Торнадо" – це сучасне покоління родини 122-мм і 300-мм реактивних боєприпасів для систем БМ-21 "Град" і 9А52 "Смерч". Фактично це полегшена версія РСЗВ "Смерч".



Момент пуску ракети РСЗВ "Смерч" / фото росЗМІ

Відповідно, "Торнадо-Г" – це полегшена та осучаснена версія "Граду".



Пускова установка РСЗВ "Торнадо-Г", 2016 рік / фото росЗМІ

Повна назва ракети – 9К515 "Торнадо-С", де "С" – це якраз скорочення від "Смерч".



Розробленням і виробництвом ракет займається державне російське підприємство НПО "СПЛАВ" (Науково-виробниче об'єднання "СПЛАВ"), що входить до концерну "Ростех" путінського друга Чемезова. Виробничі та наукові потужності НПО розташовані в місті Тула. Саме туди нещодавно добряче прилітало в травні 2025-го.

Інше відповідальне за РСЗВ виробництво – ПАТ "Мотовіліхінські заводи” у місті Перм.

Особливістю є інтеграція в пускову установку комп'ютеризованого балістичного обчислювача та системи навігації ГЛОНАС. Для прийому супутникового сигналу бойові машини оснащуються наземною апаратурою споживачів супутникових навігаційних систем (НАП СНС).

Системи можуть автоматизовано приймати і передавати інформацію захищеними каналами зв'язку, автономно здійснювати топоприв’язку, навігацію та орієнтування машини на місцевості з відображенням на електронній карті.

Також великою перевагою є те, що система "Торнадо-С" може в автоматичному режимі наводити пускову установку без виходу розрахунку з кабіни, при цьому зберігається можливість ручного наведення.

Ракети сімейства "Торнадо" мають можливість корекції траєкторії польоту. Маневри здійснюються за сигналами системи управління газодинамічними пристроями.

Стабілізація ракет відбувається за рахунок їхнього закручування по напрямних і підтримування в польоті оперенням, що розкриваються після пуску. Ці снаряди кореговані, тобто кожен снаряд у направляючій може отримати своє польотне завдання, а значить – один залп з "Торнадо-С" може уразити кілька цілей.

Вважається, що ракети мають підвищену точність (відхилення 5 – 10 метрів), а пропагандисти розповідають, що "Торнадо" ніби "б'ють точно в ціль" і взагалі "не вразливі для засобів РЕБ".

Торандо-С – основні технічні характеристики

виробник – СПЛАВ (Тула), "Мотовіліхінські заводи" (Перм), обидва – Росія

тип – РСЗВ далекої дії

що входить до складу комплексу – пускова, транспортно-заряджальна та також командно-штабна машини

екіпаж пускової – 3 особи

шасі – КАМАЗ

калібр – 300 міліметрів

дальність – до 120 кілометрів

залп – 6 реактивних снарядів

ціна – понад 15 мільйонів доларів за пускову, плюс ціна одного снаряду – від 200 000 доларів, вони можуть бути як осколково-фугасні, так і касетні.



Система залпового вогню "Торнадо" / фото міноборони Росії

Тактико-технічні характеристики снарядів до Торнадо-С

9М542

Маса снаряду – 820 кілограмів;

Маса головної частини – 150 кілограмів;

Маса вибухової речовини – 70 кілограмів;

Кількість осколків – 500 штук;

Маса осколків – 50 грамів.

9М544

Маса снаряду – 828 кілограмів;

Кількість кумулятивно-осколкових елементів – 552;

Маса кумулятивно-осколкового елементу – 0,24 кілограма;

Товщина пробивання гомогенної броні – 140 міліметрів.

9М549

Маса снаряду – 828 кілограмів;

Кількість осколково-фугасних елементів – 72.

9М534

Маса снаряду – 815 кілограмів;

Маса головної частини – 243 кілограми;

Маса БПЛА – 40 кілограмів;

Дальність передачі інформації БПЛА – 70 кілометрів;

Дальність запуску – від 25 до 90 кілометрів.



Снаряд системи залпового вогню Торнадо / фото росЗМІ

Що всередині в "Торнадо-С"?

Компонентами цих снарядів до "Торнадо-С" є китайська побутова електроніка, яку росіяни переробили та адаптували під воєнні цілі.

Українські експерти виявили наступні китайські компоненти в ракетах:

2 мікросхеми у корпусі TSOP66 (на таких мікросхемах зазвичай збирають модулі пам’яті. Росія не випускає мікросхеми у подібних корпусах);

танталові SMD конденсатори (продається на цивільних ринках);

роз'єм DB15 (у Росії не випускається);

роз’єм типу SMA (у Росії не випускається);

3 мікросхеми у корпусі LQFP64 (мікросхеми з низьким профілем).

Також у електроніці ракет до "Торнадо-С" були виявлені й західні комплектуючі, зокрема, американський чип Altera Cyclone II FPGA у внутрішній навігаційній системі.

Мрії про 200 кілометрів: чи можливе збільшення дальності "Торнадо-С"?

Видання "Мілітарний" пише, що нині росіяни активно працюють над збільшенням дальності зброї й хочуть замість 120 кілометрів бити на 200. Тобто фактично це вже буде аналог не HIMARS, а ATACMS.

Якщо в росіян, звісно, все вийде. І до цього, на щастя, є питання. Також великі сумніви є щодо здатності масштабувати проєкт навіть у разі його успіху.

Бойове застосування "Торнадо-С" та полювання на них

Фінальні випробування ракет до "Торнадо-С" завершилися лише в 2012 – 2015 роках. Тобто це дійсно сучасна російська зброя.

Її перше відоме застосування відбулося наприкінці 2017 року в Сирії. Хоча були й раніші припущення, що Росія тестує "Торнадо-С" на Донбасі. Так чи інакше, але ці машини згадані навіть у других Мінських угодах.



Росія викриває сама себе з "Торнадо-С" / Скриншот нині видаленого допису на сайті президента Росії

Оскільки в жодної держави на той момент не було "Торнадо-С", які самі лише проходили випробування, то фактично це стало визнанням росіян їхньої присутності на Донбасі, яка тоді приховувалася від світу брехливою тезою "їх там нєт".

З 2022 року росіяни вже відкрито застосовують "Торнадо-С" для обстрілів українських міст. У березні 2022 ці ракети атакували тоді тиловий Покровськ, загинули троє людей.



Наслідок ворожого обстрілу Покровська / фото Прокуратура України

Згодом обстрілювали Авдіївку, Красногорівку та інші міста Донбаса. Також під обстрілами були Миколаїв і Кривий Ріг.

Були й вони й на Київщині навесні 2022 року, але радості росіянами не принесли. Чому? Відповідь на це питання стала легендарною.



Знешкоджена російська РСЗВ "Торнадо-Г" на Київщині. Березень 2022 / фото Нацгвардія

У 2025 і 2026 роках Росія обстрілює за допомогою "Торнадо-С" Херсон, Харків, Суми, Нікополь, Чугуїв, а також Запоріжжя та інші українські міста.

Тим самим ворог грубо порушує вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року.

Але за це окупанти розплачуються не в умовній Гаазі, а в Україні. Своїм життям.

У лютому 2026 року Сили безпілотних систем знищили мінімум одну "Торнадо-С" на Запорізькому напрямку. Можливо, розширення можливостей українських дронів принесе нові трофеї. Також можемо сподіватися на нові удари по російським заводах, які виробляють "Торнадо-С".