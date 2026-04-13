В Україні представили ракету-дрон Areion, створену на базі "Паляниці"

В українському МЗС 13 квітня з нагоди Дня працівника оборонно-промислового комплексу України представили оновлену виставку зразків озброєння і військової техніки українського виробництва. До неї додалися крилаті ракети RK-360 "Нептун", Areion та "Фламінго", дрони Buntar-3, GOR, "Січень", "Сова-15о".

Про це повідомляє Укрінформ. Представники українських оборонних компаній провели екскурсію оновленою експозицією для іноземних дипломатів.

Що відомо про нову українську зброю?

Серед представлених зразків озброєння – демонстраційна версія протикорабельної крилатої ракети "Нептун", а також ракета-дрон Areion, створена на базі проєкту "Паляниця".

Areion розміщується в контейнері, сумісному з пусковою установкою комплексу "Нептун", але також може перевозитися й запускатися з причепів або напівпричепів, подібно до системи "Паляниця".

Також в МЗС представлені дрони-перехоплювачі Octopus і STING, система РЕБ LTEJ Mirage і макети українських ПЗРК.

Промовистим є той факт, що ми оновлюємо нашу виставку всього через рік – це темп, з яким розвивається український ОПК, і це темп, якого від нас вимагає сучасна війна. Українська зброя унікальна – це зброя з бойовим досвідом. І це справжнє наше надбання,

– підкреслив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Варто зауважити, що про здобутки українського оборонного сектора розповів і Володимир Зеленський. Президент зазначив, що за 4 роки Україна збудувала нову оборонну індустрію.

До слова, раніше авіаексперт Анатолій Храпчинський наголосив на важливості партнерства з європейськими країнами для розвитку оборонного виробництва, зокрема через обмін технологіями.

