В Україні представили ракету-дрон Areion, створену на базі "Паляниці"
- У Києві 13 квітня представили нову ракету-дрон Areion, створену на базі проєкту "Паляниця", під час виставки зразків озброєння та військової техніки.
- Ракета-дрон Areion може запускатися, зокрема, з пускової установки комплексу "Нептун".
В українському МЗС 13 квітня з нагоди Дня працівника оборонно-промислового комплексу України представили оновлену виставку зразків озброєння і військової техніки українського виробництва. До неї додалися крилаті ракети RK-360 "Нептун", Areion та "Фламінго", дрони Buntar-3, GOR, "Січень", "Сова-15о".
Про це повідомляє Укрінформ. Представники українських оборонних компаній провели екскурсію оновленою експозицією для іноземних дипломатів.
Дивіться також Чи відомо особи розстріляних військовополонених на Харківщині: у ЗСУ відповіли
Що відомо про нову українську зброю?
Серед представлених зразків озброєння – демонстраційна версія протикорабельної крилатої ракети "Нептун", а також ракета-дрон Areion, створена на базі проєкту "Паляниця".
Areion розміщується в контейнері, сумісному з пусковою установкою комплексу "Нептун", але також може перевозитися й запускатися з причепів або напівпричепів, подібно до системи "Паляниця".
Також в МЗС представлені дрони-перехоплювачі Octopus і STING, система РЕБ LTEJ Mirage і макети українських ПЗРК.
Промовистим є той факт, що ми оновлюємо нашу виставку всього через рік – це темп, з яким розвивається український ОПК, і це темп, якого від нас вимагає сучасна війна. Українська зброя унікальна – це зброя з бойовим досвідом. І це справжнє наше надбання,
– підкреслив очільник МЗС Андрій Сибіга.
Варто зауважити, що про здобутки українського оборонного сектора розповів і Володимир Зеленський. Президент зазначив, що за 4 роки Україна збудувала нову оборонну індустрію.
До слова, раніше авіаексперт Анатолій Храпчинський наголосив на важливості партнерства з європейськими країнами для розвитку оборонного виробництва, зокрема через обмін технологіями.
Чим ще дивуватиме український оборонний сектор?
Співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що Україна може отримати можливість перехоплення балістичних ракет за допомогою власних систем ППО орієнтовно наприкінці 2027 року. Він також зазначив, що компанія активно працює над розвитком радарних технологій.
За його словами, Fire Point займається створенням балістичної ракети FP-9, яка нібито здатна уражати цілі на відстані до 850 кілометрів, включно з районом Москви, та нести бойову частину вагою близько 800 кілограмів.
Окрім того, він повідомив про плани виходу на темпи виробництва приблизно 20 – 30 одиниць одночасно.