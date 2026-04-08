Нам треба рік, – виробник дронів сказав, яку зброю майбутнього можуть виготовити в Україні

Війна видозмінюється: дешевші засоби ураження будуть витісняти ті, які коштують дорожче. Ще у 2023 звучали прогнози, що дрони певною мірою замінять артилерію.

Такий прогноз робив співзасновник української технологічної компанії Валерій Зарубін, який в інтерв'ю 24 Каналу наголосив, що тепер відносно недорогі засоби для ударів можуть уражати на 20 – 50 кілометрів і це обходиться дешевше, ніж використання артилерійських снарядів.

Дивіться також Україна обігнала Росію: як ми стали першими у дронових атаках і чи вдасться втримати рівень

Дрони замінюють артилерію

Співзасновник української технологічної компанії переконаний, що надалі все менше буде відбуватися артилерійських "дуелей". З його слів, їхня ефективність нижча, при цьому вони дорожчі, а в обслуговуванні набагато важчі, ніж безпілотники.

Здійснити логістику, ротацію артилерії на полі бою також в рази важче. Легше виїхати з 5 "літачками" вартістю менше тисячі доларів і уразити ворога на відстані 50 кілометрів з набагато більшою точністю,

– озвучив Зарубін.

Нові розробки України: чого очікувати у перспективі?

Україна активно займається розвитком технологій. Вже на фронті працюють наземні роботизовані комплекси, а на захист неба стає така українська розробка, як дрони-перехоплювачі. Зі слів Зарубіна, надалі варто розробляти дешеві ракети, які будуть засобами протиповітряної оборони.

Ми маємо прийти до власних засобів ППО і не залежати від великих гравців цього ринку. Маю надію, що в найближчому часі ми побачимо подібні рішення (аби замінити Patriot). Можливо, для цього нам треба 1 рік чи 2,

– зауважив Зарубін.

Підсумовуючи, співзасновник української технологічної компанії додав, що їх важко буде порівнювати з американськими, але оскільки Росія посилює удари й збільшує застосування дронів, зокрема реактивних, не припиняє ракетні удари, то Україні слід шукати рішення, як протидіяти, застосовуючи для цього дешевші засоби й власного виробництва.

До відома! Компанія Fire Point анонсувала, що Україна зможе перехоплювати ворожу балістику вітчизняними системами ППО наприкінці наступного року. В процесі збиття однієї балістичної ракети доводиться використовувати до 3 ракет Patriot, вартість кожної становить декілька мільйонів доларів. Українські розробники мають на меті зменшити витрати на таку зброю до мільйона. Якщо це вдасться, то, зі слів співзасновника компанії Дениса Штілермана, це буде "справжньою революцією" у системах ППО.

Україна покращує ППО і "розбирає" кожну атаку