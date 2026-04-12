Українська балістика це може, – Катков назвав сценарій прориву ППО Москви

Росіянам важко дається збиття української балістики. Але цікаво, що Кремь по-справжньому боляче може відреагувати саме на прорив оборони Москви, адже Володимиру Путіну байдуже, що відбувається в інших регіонах.

Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що історично Росія концентрувала все у столиці. Там працюють ключові підприємства, об'єкти, які потрібно уражати.

Який унікальний захист Росія створила навколо Москви?

Можемо згадати про виробництво зенітних ракет до комплексів С-300 та С-400 відбувається на заводі "Авангард" у Москві. Виробництво всієї електроніки високого класу також зосередили неподалік столиці. Також чимало інших підприємств перебувають у кільці московської ППО.

Є припущення, що лише 25% українських балістичних ракет може подолати протиракетну оборону Москви. Тобто якщо ми запустимо 10, то 2 – 3 долетять та уразять ціль. Це дуже високий результат, враховуючи максимальний захист столиці.

Москва – єдиний регіон Росії, який має спеціалізовану протиракетну оборону. З часів холодної війни є ракети А-135, які потім модернізували в А-235. Вони призначені для перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть летіти на Москву у випадку ядерної війни,

– пояснив Олег Катков.

Москва захищена саме від цієї загрози. У часи холодної війни США та СРСР обирали район, який могли захистити засобами протиракетної оборони. Сполучені Штати обрали позиції ракетних шахт Minuteman, а СРСР – Москву. Там справді був унікальний захист на весь Радянський Союз.

Що є основою протиракетної оборони Росії?

Інформації про ракети А-235 та їхній запуск є дуже мало навіть зараз. Були повідомлення про те, що ці ракети намагалися перехоплювати цілі зокрема ядерними зарядами. Тому мовиться про вищий ешелон протиракетної оборони.

Нижче стоять системи С-500 з сумнівним результатом, а далі С-400. Але варто зауважити, що є питання про те, як оцінювати збиття. Наприклад, якщо комплекс збиває одну балістичну ракету з 10, чи означає це, що він працює. Звісно, але неефективно.

Але якщо буде команда поставити навколо Москви 20 або 30 зенітних комплексів, то Росія може це зробити, особливо якщо буде загроза балістики,

– додав головний редактор Defense Express.

Втім не треба забувати, що такий щільний захист має лише Москва. Всі інші регіони захищені значно гірше. Там буде значно цікавіше проривати можливості С-400. Просто наразі ми не маємо показника, щоб оцінити з якою вірогідністю С-400 збиватиме балістичні ракети.

Відомо, що ефективність ЗРК Patriot складає 0,9. Тобто 90%, що балістику перехоплять. Які параметри в С-400 ми не знаємо. Це може бути 10 або 30%. Також виникає питання, чи вплине на результативність вміння операторів запускати ракети. Важливим є знання про точне розташування зенітно-ракетного комплексу, який намагатиметься збивати балістику. А також сектор огляду.

Якщо повернутися до того, що С-400 має 30% перехоплення, то це означає, що запустивши 4 ракети, одна з них гарантовано влучить у ціль. У випадку, якщо стоїть один комплекс С-400,

– підкреслив Олег Катков.

Ще одним важливим моментом є те, що українську балістику роблять з композитних матеріалів. Якщо це так, то вони радіопрозорі. Перехоплення ракети з таким корпусом складніше, ніж з металевим.

Що відомо про українську балістичну ракету?