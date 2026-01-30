Україна планує виробити 7 мільйонів дронів у 2026 році: майор ЗСУ сказав, чи можливо це

Україна у 2026 році має намір виробити понад 7 мільйонів безпілотників. Вітчизняні підприємства сьогодні спроможні виготовити таку кількість дронів (щоденно майже 20 тисяч одиниць). Однак відкритим залишається питання чи будуть в України кошти на ці замовлення.

На цьому в етері 24 Каналу наголосив майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зазначивши, що для отримання фінансування важливою є робота з партнерами.

Вітчизняні дрони можуть піти на експорт

Той кредит, який ЄС погодив надати Україні у розмірі 90 мільярдів євро на 2026 і 2027 роки, зі слів політолога, буде в нагоді для замовлення не лише американської зброї, а й вітчизняної в українських виробників. Ткачук підкреслив, що можливо ці 7 мільйонів дронів, які планується виготовити цьогоріч, будуть спрямовані не лише на військові потреби, а й для експорту.

Політолог нагадав, що у 2025 році президент дозволив розпочати опосередкований експорт українського озброєння. Відповідні офіси відкриваються у Берліні, Копенгагені для того, аби його купували наші партнери, а Україна таким чином заробляла кошти, наповнювала валютою державний бюджет.

"Думаю, що ця історія з цим пов'язана. Є обережні оптимістичні думки, що ми зможемо це виконати саме завдяки в тому числі величезному приватному сектору "оборонки", який дуже ефективно в нас працює, виготовляє велику кількість дронового обладнання і самих БпЛА", – озвучив Ткачук.

Втрати ворога 50 тисяч щомісяця: чи реально це?

26 січня президент України заявив, що перед українським військом і міноборони стоїть завдання досягти втрат противника на рівні 50 тисяч російських бійців щомісяця. Зеленський зауважив на тому, що першочергово такий результат можливий завдяки використанню безпілотників різних типів.

Коментуючи це висловлювання, політолог Андрій Ткачук зазначив, що сьогодні Сили безпілотних систем (СБС) нарощують свої спроможності. Він підкреслив, що останнім часом втрати ворога зросли саме завдяки діям українських дронарів, які спрямовують по окупантах зокрема FPV-дрони.

Восени пройшла велика рекрутингова кампанія до СБС, набрано чималу кількість людей, які з лютого – березня мають стати до пультів і працювати з дронами. У 2025 році ми дещо поступилися і втратили нашу перевагу у дронах. Нам сьогодні треба відновити домінування в технологіях, БпЛА і таким чином допомогти нашим пілотам і не тільки винищувати ворога,

– зазначив майор ЗСУ.

Говорячи про запланований показник у 50 тисяч вбитих російських загарбників, Ткачук озвучив, що ця цифра вражаюча, але цілком реалістична. Він переконаний, що українські дронарі мають потенціал і можливості знищувати таку кількість ворожого особового складу.

З його слів, це стане серйозним ударом по потужності Росії, бо вона нині не здатна рекрутувати без оголошення мобілізації такий обсяг бійців. Тоді, як підсумував політолог, Україна зможе дотискати Росію в переговорному процесі, обговорювати вигідні для себе позиції.

Втрати ворога: як БпЛА допомагають на фронті?