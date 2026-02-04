"Ми змінимо підхід до того, як працює держава": керівник Мінцифри розповів про плани на 2026 рік

Після Михайла Федорова Мінцифри очолив Олександр Борняков – зараз він тимчасовий виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації. Посадовець розповів, яким буде відомство після Федорова.

Повне інтерв'ю з Олександром Борняковим читайте на 24 Каналі.

Читайте також Цифровий геній на чолі Міноборони: який план у Федорова на війну і що він зробив у Мінцифрі за 6 років

Що буде з Мінцифрою після Федорова?

Новий керівник запевняє, що Мінцифра ніколи не була класичним міністерством і не стане ним.

Ми будували це міністерство за принципами IT-компанії, а не бюрократичної установи, і цей код уже неможливо "стерти". Ми задали світовий стандарт: перші цифрові паспорти, найшвидша реєстрація бізнесу, Шлюб онлайн. Світ вивчає наш досвід,

– наголосив він.

А тому не варто думати, що після переходу Михайла Федорова на посаду міністра оборони Мінцифра стане рядовим міністерством.

За словами Борнякова, Мінцифра переходить на рівень побудови Agentic State. Тобто такої держави, де штучний інтелект сам пропонує послуги, а не чекає на заяву громадянина. Ще більше послуг мають стати автоматичними, прозорими і швидкими.

У 2026 році планують значно розширити використання ШІ в освіті, державному секторі та обороні, а також упровадити ШІ-асистента в Дії.

Пріоритетами Борнякова на новій посаді є приєднання України до Єдиного цифрового ринку ЄС і розвиток цифрової економіки. А ще розвиток екосистеми для інновацій – робототехніка, bioTech, напівпровідники та інші напрями в межах Стратегії інновацій WINWIN.

"Я дійсно вірю: у нас є потенціал стати одним зі світових лідерів у сфері штучного інтелекту та робити справді революційні речі. Лише за рік ми піднялися на 13 сходинок у світовому рейтингу із ШІ, і це тільки початок", – сказав він в інтерв'ю 24 Каналу.

Які зміни обіцяють у 2026 році для українців?