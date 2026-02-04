"Мы изменим подход к тому, как работает государство": руководитель Минцифры рассказал о планах на 2026 год

После Михаила Федорова Минцифры возглавил Александр Борняков – сейчас он временно исполняющий обязанности министра цифровой трансформации. Чиновник рассказал, каким будет ведомство после Федорова.

Что будет с Минцифрой после Федорова?

Новый руководитель уверяет, что Минцифра никогда не была классическим министерством и не станет им.

Мы строили это министерство по принципам IT-компании, а не бюрократического учреждения, и этот код уже невозможно "стереть". Мы задали мировой стандарт: первые цифровые паспорта, самая быстрая регистрация бизнеса, Брак онлайн. Мир изучает наш опыт,

– подчеркнул он.

А потому не стоит думать, что после перехода Михаила Федорова на должность министра обороны Минцифра станет рядовым министерством.

По словам Борнякова, Минцифра переходит на уровень построения Agentic State. То есть такого государства, где искусственный интеллект сам предлагает услуги, а не ждет заявления гражданина. Еще больше услуг должны стать автоматическими, прозрачными и быстрыми.

В 2026 году планируют значительно расширить использование ИИ в образовании, государственном секторе и обороне, а также внедрить ИИ-ассистента в Дії.

Приоритетами Борнякова на новой должности является присоединение Украины к Единому цифровому рынку ЕС и развитие цифровой экономики. А еще развитие экосистемы для инноваций – робототехника, bioTech, полупроводники и другие направления в рамках Стратегии инноваций WINWIN.

"Я действительно верю: у нас есть потенциал стать одним из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта и делать действительно революционные вещи. Только за год мы поднялись на 13 ступенек в мировом рейтинге по ИИ, и это только начало", – сказал он в интервью 24 Каналу.

Какие изменения обещают в 2026 году для украинцев?