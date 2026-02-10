У Кремлі озвучили ще одну вимогу для мирної угоди з Україною: до чого потрібно готуватися
- Москва вимагає, щоб мирна угода з Україною включала гарантії безпеки для Росії.
- Російські чиновники заявляють, що без врахування інтересів безпеки Росії мирні домовленості неможливі.
Москва наполягає, що будь-яка мирна угода з Україною має включати гарантії безпеки для Росії. Росіяни жаліються, що їхні інтереси ігноруються та попереджають, що без цього компромісу мирних домовленостей не буде.
Москва критикує ЄС за ігнорування вимог про гарантії безпеки для Росії. Про це заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, в інтерв'ю російському виданню "Известия".
Які вимоги висуває Кремль?
Росія прагне, щоб мирна угода містила гарантії безпеки не тільки для України, але й для й для них.
Мирне врегулювання в Україні має враховувати інтереси безпеки України, але ключовим фактором, звичайно, є інтереси безпеки Росії,
– зазначив Грушко.
За його словами, у заявах лідерів ЄС питання гарантій для Росії нібито ігнорується, хоча без цього, як стверджує Москва, мирна угода неможлива.
Минулого року з аналогічною позицією виступав речник Кремля Дмитро Пєсков, підкресливши, що гарантії безпеки для України можуть бути предметом майбутніх переговорів, проте для Росії вони також залишаються ключовим елементом домовленостей.
Як просуваються мирні переговори щодо завершення війни в Україні?
4 – 5 лютого в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, Росії та США, сторонам не вдалося домовитися щодо Запорізької АЕС та територіальних питань. Президент Зеленський заявив, що Україна підтвердила свою позицію щодо Донбасу, відкидаючи ідею вільної економічної зони та пропонуючи модель "стоїмо, де стоїмо".
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що попри активні мирні переговори в Абу-Дабі, сторони ще не наблизились до реального миру в Україні. Навіть попри заяви про прагнення миру, росіяни продовжують обстріли українських міст, залишаючи українців без електроенергії та тепла.
Україна погодилася продовжити переговори з російською делегацією за посередництва США у Маямі на цьому тижні. Зеленський підтвердив ініціативу США щодо переговорів, а речник Кремля заявив про відсутність конкретної дати.