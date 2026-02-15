Це вже близько, – політолог назвав єдиний важіль тиску на Росію

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до угоди, яка принесе справжній мир як нашій державі, так і Європі. Водночас залишається відкритим питання, чи існує формат домовленостей, на який погодиться Кремль.

Політолог Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу припустив, що теоретично адекватна угода можлива. Він назвав фактор, без якого Росія не піде на реальні поступки, і пояснив, чому цей момент уже наближається.

Адекватна угода можлива за певних умов

Городницький зауважив, що в теорії сценарії завершення війни існують і їх може бути безліч. За певних обставин сторони здатні дійти навіть до відносно прийнятного формату припинення вогню. Водночас він підкреслив, що говорити про повністю "адекватну" угоду в умовах такої війни складно, адже сама ситуація є аномальною.

Ми можемо прийти при певних обставинах до досить таки адекватної мирної угоди. Припинення вогню просто без жодних умов в принципі можливо,

– зазначив Городницький.

Навіть якщо формально йтиметься про припинення вогню без масштабних політичних домовленостей, певні технічні умови все одно будуть присутні.

Зауважте! Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив у Мюнхені, що навіть у разі мирної угоди Москва може використати паузу для прискореного переозброєння. За оцінками НАТО, до кінця десятиліття Росія може бути готовою загрожувати країнам Альянсу. Лондон закликає союзників нарощувати оборонні спроможності.

Однак ключове питання полягає не у формулі документа, а у співвідношенні сил. Саме воно визначає готовність Кремля до поступок.

Слабкість Росії – це чи не єдиний важіль впливу на неї,

– наголосив він.

Він додав, що чим слабшою стає Росія економічно і військово, тим більше зростає міжнародний тиск і тим сильнішою стає позиція України на фронті. Саме цей процес, на його переконання, поступово змінює баланс.

Економічні проблеми підточують Росію

Російська економіка входить у дедалі складнішу фазу, а бюджетні показники свідчать про зростання дефіциту. Така динаміка не може залишатися без наслідків для внутрішньої стабільності.

Вони за один місяць використали половину річного дефіциту бюджету. Це означає, що він росте експоненційно,

– зазначив Городницький.

Він пояснив, що дефіцит перекривається за рахунок внутрішніх ресурсів, однак можливості для цього обмежені. Великі компанії вже змушені перекредитовуватися навіть для виплат зарплат, а інвестиції практично відсутні. За таких умов система може працювати лише певний час.

Перекрити ці дірки вони не мають чим, у них є великі проблеми,

– наголосив він.

Росія поки що має ресурси для продовження війни, однак цей запас не є безмежним. Якщо економічний тиск посилюватиметься, це може вплинути і на позицію еліт, і на політичну стабільність усередині країни.

Внутрішня напруга може змінити правила гри

Навіть якщо на фронті ситуація для Кремля поки контрольована, це не означає комфорту для російських еліт. Російська модель влади довгий час трималася на економічних вигодах і можливості жити заможно. Втрата цих благ і санкційний тиск поступово змінюють настрій усередині системи.

Це може призвести до того, що еліти зрозуміють, що це катастрофа, що це вже крайній метод,

– зазначив Городницький.

За його словами, в історії Росії неодноразово траплялися різкі зміни влади, коли внутрішні суперечності накопичувалися до критичної межі. Він припустив, що подібний сценарій не можна виключати і зараз. Якщо економічна ситуація продовжить погіршуватися, напруга може виливатися у непередбачувані рішення.

Ми до цього підходимо насправді. Це дійсно не так вже за горами,

– наголосив він.

Він підкреслив, що слабкість Росії поступово стає відчутною і на міжнародній арені. Саме цей процес, на його переконання, і є тим важелем, який здатен наблизити завершення війни.

Що відомо про останні сигнали щодо мирних переговорів?