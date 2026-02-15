Это уже близко, – политолог назвал единственный рычаг давления на Россию

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к соглашению, которое принесет настоящий мир как нашему государству, так и Европе. В то же время остается открытым вопрос, существует ли формат договоренностей, на который согласится Кремль.

Политолог Андрей Городницкий в эфире 24 Канала предположил, что теоретически адекватная сделка возможна. Он назвал фактор, без которого Россия не пойдет на реальные уступки, и объяснил, почему этот момент уже приближается.

Адекватная сделка возможна при определенных условиях

Городницкий отметил, что в теории сценарии завершения войны существуют и их может быть множество. При определенных обстоятельствах стороны способны дойти даже до относительно приемлемого формата прекращения огня. В то же время он подчеркнул, что говорить о полностью "адекватном" соглашении в условиях такой войны сложно, ведь сама ситуация является аномальной.

Мы можем прийти при определенных обстоятельствах к довольно таки адекватному мирному соглашению. Прекращение огня просто без всяких условий в принципе возможно,

– отметил Городницкий.

Даже если формально речь будет идти о прекращении огня без масштабных политических договоренностей, определенные технические условия все равно будут присутствовать.

Заметьте! Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в Мюнхене, что даже в случае мирного соглашения Москва может использовать паузу для ускоренного перевооружения. По оценкам НАТО, к концу десятилетия Россия может быть готова угрожать странам Альянса. Лондон призывает союзников наращивать оборонительные возможности.

Однако ключевой вопрос заключается не в формуле документа, а в соотношении сил. Именно оно определяет готовность Кремля к уступкам.

Слабость России – это едва ли не единственный рычаг влияния на нее,

– подчеркнул он.

Он добавил, что чем слабее становится Россия экономически и военно, тем больше растет международное давление и тем сильнее становится позиция Украины на фронте. Именно этот процесс, по его убеждению, постепенно меняет баланс.

Экономические проблемы подтачивают Россию

Российская экономика входит во все более сложную фазу, а бюджетные показатели свидетельствуют о росте дефицита. Такая динамика не может оставаться без последствий для внутренней стабильности.

Они за один месяц использовали половину годового дефицита бюджета. Это означает, что он растет экспоненциально,

– отметил Городницкий.

Он пояснил, что дефицит перекрывается за счет внутренних ресурсов, однако возможности для этого ограничены. Крупные компании уже вынуждены перекредитовываться даже для выплат зарплат, а инвестиции практически отсутствуют. При таких условиях система может работать только некоторое время.

Перекрыть эти дыры они не имеют чем, у них есть большие проблемы,

– подчеркнул он.

Россия пока имеет ресурсы для продолжения войны, однако этот запас не является безграничным. Если экономическое давление будет усиливаться, это может повлиять и на позицию элит, и на политическую стабильность внутри страны.

Внутреннее напряжение может изменить правила игры

Даже если на фронте ситуация для Кремля пока контролируемая, это не означает комфорта для российских элит. Российская модель власти долгое время держалась на экономических выгодах и возможности жить зажиточно. Потеря этих благ и санкционное давление постепенно меняют настроение внутри системы.

Это может привести к тому, что элиты поймут, что это катастрофа, что это уже крайний метод,

– отметил Городницкий.

По его словам, в истории России неоднократно случались резкие смены власти, когда внутренние противоречия накапливались до критической черты. Он предположил, что подобный сценарий нельзя исключать и сейчас. Если экономическая ситуация продолжит ухудшаться, напряжение может выливаться в непредсказуемые решения.

Мы к этому подходим на самом деле. Это действительно не так уж и за горами,

– подчеркнул он.

Он подчеркнул, что слабость России постепенно становится ощутимой и на международной арене. Именно этот процесс, по его убеждению, и является тем рычагом, который способен приблизить завершение войны.

