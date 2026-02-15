Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал публицист Марк Фейгин, подчеркнув, что если условно полетят Tomahawk по путинской резиденции или Спасской башне, или зданию российского генштаба, вот тогда Кремль может начать разговаривать предметно.

Трамп ведется на басни Путина, а тот выигрывает время

Мирные переговоры продолжаются. Новый раунд должен пройти 17 – 18 февраля в Женеве. Однако разговаривать по существу, идти на компромиссы пока что Россия не хочет. Как пояснил публицист, это обусловлено тем, что в Кремле глубоко убеждены, что им ничего не угрожает и они могут делать что хотят.

Пока Путин может снять трубку и сказать Трампу, чтобы тот не передавал Украине дальнобойное оружие типа Tomahawk, обещая что-то взамен, например, как это было раньше – встретиться с ним в Будапеште. Тем самым он постоянно получает для себя дополнительное время.

Трамп на это ведется, Путин выигрывает очередные 3 – 5 месяцев. Трамп мог бы, если не дает Tomahawk, взамен пригласить, чтобы Россия не обстреливала Украину. Но он так вопрос не ставит. Вот поэтому ничего и не решается. Он просто идет на уступки в надежде, что будет достигнут прогресс в мирном соглашении,

– объяснил Фейгин.

Публицист напомнил, что в свое время Трамп настаивал на 30-дневном прекращении огня, на что Украина ответила согласием, однако Россия отказалась. Затем была встреча американского президента с российским диктатором в Анкоридже, далее мир увидел 28-пунктий "мирный план", который впоследствии сократился. Сейчас российская сторона после трехсторонних переговоров в Абу-Даби решила настаивать на юридическом признании оккупированных ею украинских территорий.

"Пока Трамп, его администрация, европейские союзники Украины не обеспечат такую степень силового давления, подчеркиваю – силового, но конечно и экономического, на Москву, который станет невыносимым для Путина и его власти, Россия на уступки не пойдет", – убежден Фейгин.

Почему Путин боится завершения войны?

Как отметил публицист, глава Кремля внутри себя уверен, что мир ему навредит, потому что он принесет с собой множество проблем в России, которые будет крайне сложно решить: начиная от возвращения российских так называемых "ветеранов СВО", заканчивая их надеждами, которые не будут совпадать с реальностью.

Он говорил о "Киеве за три дня", а получилось, что только 1/5 часть страны он "откусил" ценой, которую еще пока никто не знает. Может, погибло миллион или больше или меньше, в любом случае это астрономическая цифра потерь. Кто-то может ему это предъявить, поэтому Путин затягивает время,

– озвучил Фейгин.

Он считает, что глава Кремля пытается дождаться своего и надеется, что в определенный момент все уже настолько устанут, что дадут ему согласие на то, чтобы он забирал себе те области, которые внес в российскую конституцию. Фейгин убежден, что Путин хочет именно такого сценария событий, более того – мечтает, чтобы потом напасть на Украину снова, чтобы "доесть" ее полностью.

"Поэтому какой может быть прогресс? А вот если бы сейчас Москву забросали ракетами, не скажу, что война тогда мгновенно завершится, но уже была бы совершенно другая ситуация. Там мыслят так, что война где-то далеко, а им от нее ничего, они в безопасности. Вот уже в Белгородской области на войну смотрят совсем по-другому", – подытожил публицист.

Когда Путин может пойти на мир: мнения экспертов