Политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что ресурсы России понемногу исчерпываются. Кремль начал засекречивать от населения те данные, которые когда-то были в свободном доступе. Это связано, вероятно, с протестами в Иране, которые вспыхнули из-за ухудшения уровня жизни граждан.

Какие проблемы у России?

Аббас Галлямов подчеркнул, что в России сейчас серьезные экономические проблемы, в частности инфляция и рост цен. Это очень беспокоит Кремль и свидетельствует, о сложном положении.

Если Дональд Трамп продолжит давление, то в какой-то момент Путину будет некуда деваться и ему придется завершить войну,

– сказал он.

Россияне испытывают значительные трудности из-за российско-украинской войны, в частности жители Белгородской области. Там сейчас серьезные проблемы с энергоснабжением. Даже губернатор призывает людей выезжать к родственникам, чтобы пережить хотя бы зиму.

Весь этот регион превращается в беженцев, а власть не беспокоится об их спасении. Государству не хватает ресурсов, чтобы помогать своим гражданам,

– отметил политтехнолог.

Он отметил, что, из-за подобных ситуаций, россияне начинают задумываться, зачем им воевать за Донбасс, если они так скитаются из-за этого в России.

Если такая риторика усилится и США будут продолжать давить на Путина, то он может пойти на уступки по завершению войны на территории Украины.

Что может заставить Путина пойти на мир?