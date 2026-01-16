Політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що ресурси Росії потрохи вичерпуються. Кремль почав засекречувати від населення ті дані, які колись були у вільному доступі. Це пов'язано, ймовірно, із протестами в Ірані, які спалахнули через погіршення рівня життя громадян.

Дивіться також По Україні знову вдарили "Орешником": чи може ракета нести ядерку та яка ППО здатна її збити

Які проблеми у Росії?

Аббас Галлямов підкреслив, що у Росії зараз серйозні економічні проблеми, зокрема інфляція та зростання цін. Це дуже турбує Кремль і свідчить, про складне становище.

Якщо Дональд Трамп продовжить тиск, то в якийсь момент Путіну буде нікуди діватись і йому доведеться завершити війну,

– сказав він.

Росіяни відчувають значні труднощі через російсько-українську війну, зокрема жителі Бєлгородської області. Там зараз серйозні проблеми з енергопостачанням. Навіть губернатор закликає людей виїжджати до родичів, щоб пережити хоча б зиму.

Весь цей регіон перетворюється на біженців, а влада не турбується про їхній порятунок. Державі бракує ресурсів, щоб допомагати своїм громадянам,

– зауважив політтехнолог.

Він наголосив, що, через подібні ситуації, росіяни починають замислюватись, навіщо їм воювати за Донбас, якщо вони так поневіряються через це у Росії.

Якщо така риторика посилиться і США продовжуватимуть тиснути на Путіна, то він може піти на поступки щодо завершення війни на території України.

Що може змусити Путіна піти на мир?