Об этом в интервью 24 Каналу отметила ведущая, журналистка Олеся Бацман, добавив, что американский лидер будет выступать в Конгрессе. Это знаковое событие, глава государства будет отчитываться о достижениях за год.

Станет ли тема Украины частью предвыборной кампании Трампа?

24 февраля – символическая для Украины дата, когда российская армия начала полномасштабное вторжение. По словам журналистки, очевидно, что тема Украины во время нынешней речи американского президента точно будет подниматься, другой вопрос – в каком контексте.

По сути, по мнению Бацман, в этот день Трамп даст старт предвыборной кампании в США и возникает вопрос включит ли он тему Украины туда, или наоборот попытается от нее дистанцироваться. Он ее возьмет, если она сможет принести ему перед выборами баллы.

"Значит, он будет успешным, чтобы завершить войну, но не таким образом, чтобы заставить капитулировать Украину, а чтобы принудить Россию к миру, принести в наше государство справедливый долговременный мир. Потому что ни его избиратели, ни американские СМИ, ни конгрессмены, ни его оппоненты не дадут ему вести себя по-другому, потому что тема войны в Украине на поверхности, она резонансная", – отметила ведущая.

Окружение Трампа, как рассказала журналистка, которая недавно вернулась из Вашингтона, говорит, что он хочет, чтобы до начала мая было подписано мирное соглашение. Однако и прекращение огня тоже его удовлетворит, потому что все, что можно "продать" своим избирателям как победу, получив предвыборные бонусы, ему подходит.

Поэтому сейчас, как прогнозирует Бацман, будет много появляться сплетен и разговоров о том, что в Украине на 15 мая якобы будут назначены президентские выборы и одновременно референдум по мирному соглашению. Это, по ее убеждению, невозможно, учитывая то, как этот процесс организовать и успеть провести.

"Ни на какое мирное соглашение Украина не выйдет с Россией до тех пор, пока Путин не будет прижат к стене. Пока у него окончательно не посыплется экономика и фронт, не исчезнет возможность набирать "мобилизационное мясо" в достаточном количестве, он на подписание соглашения не пойдет", – уверена Бацман.

Путин может не успеть спасти для себя ситуацию

Пока глава Кремля, по словам журналистки, барахтается и пытается своим блефом, угрозами ядерным оружием побудить США и Европу к тому, чтобы они заставили Украину сдаться. То есть подарить России то, что она не смогла завоевать военным путем.

Но этого, по мнению ведущей, точно никто не будет делать, в том числе и Трамп, потому что слишком горячей является тема Украины внутри США. Бацман рассказала, что побывала в Вашингтоне и эту "температуру" лично измеряла, общаясь с американцами. Журналистка добавила, что сейчас не ожидает остановки войны. Она отметила, что пока Россия не начнет падать, сдвигов к мирному урегулированию не будет.

Посмотрите, как наступал крах империй. Постепенного движения согласно графику нет, чтобы была возможность подстелить условную соломинку и спасти ситуацию, например, закончив войну. Обычно империя падает за секунду. Это может произойти за один день, когда Путин не успеет добежать, среагировать, договориться,

– подытожила Бацман.

