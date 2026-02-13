Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначила ведуча, журналістка Олеся Бацман, додавши, що американський лідер виступатиме в Конгресі. Це знакова подія, глава держави звітуватиме про здобутки за рік.

Чи стане тема України частиною передвиборчої кампанії Трампа?

24 лютого – символічна для України дата, коли російська армія почала повномасштабне вторгнення. Зі слів журналістки, очевидно, що тема України під час цьогорічної промови американського президента точно буде порушуватись, інше питання – в якому контексті.

По суті, на думку Бацман, цього дня Трамп дасть старт передвиборчій кампанії в США і постає питання чи включить він тему України туди, чи навпаки спробує від неї дистанціюватися. Він її візьме, якщо вона зможе принести йому перед виборами бали.

"Значить, він буде успішним, аби завершити війну, але не таким чином, аби змусити капітулювати Україну, а щоб примусити Росію до миру, принести в нашу державу справедливий довготривалий мир. Тому що ні його виборці, ні американські ЗМІ, ні конгресмени, ні його опоненти не дадуть йому поводитися по-іншому, бо тема війни в Україні на поверхні, вона резонансна", – наголосила ведуча.

Оточення Трампа, як розповіла журналістка, яка нещодавно повернулася з Вашингтону, каже, що він хоче, аби до початку травня була підписана мирна угода. Однак і припинення вогню теж його задовольнить, тому що все, що можна "продати" своїм виборцям як перемогу, отримавши передвиборчі бонуси, йому підходить.

Тому зараз, як прогнозує Бацман, буде багато з'являтися пліток і розмов про те, що в Україні на 15 травня буцімто будуть призначені президентські вибори й одночасно референдум щодо мирної угоди. Це, за її переконанням, неможливо з огляду на те, як цей процес організувати й встигнути провести.

"На жодну мирну угоду Україна не вийде з Росією до тих пір, поки Путін не буде притиснутий до стіни. Доки в нього остаточно не посипиться економіка й фронт, не зникне можливість набирати "мобілізаційне м'ясо" у достатній кількості, він на підписання угоди не піде", – впевнена Бацман.

Путін може не встигнути врятувати для себе ситуацію

Поки що очільник Кремля, зі слів журналістки, барахтається і намагається своїм блефом, погрозами ядерною зброю спонукати США і Європу до того, аби вони змусили Україну здатися. Тобто подарувати Росії те, що вона не змогла завоювати військовим шляхом.

Але цього, на думку ведучої, точно ніхто не робитиме, у тому числі й Трамп, бо надто гарячою є тема України всередині США. Бацман розповіла, що побувала у Вашингтоні й цю "температуру" особисто вимірювала, спілкуючись з американцями. Журналістка додала, що нині не очікує зупинки війни. Вона зауважила, що доки Росія не почне падати, зрушень до мирного врегулювання не буде.

Подивіться, як наставав крах імперіям. Поступового руху згідно з графіком немає, щоб була змога підстелити умовну соломинку і врятувати ситуацію, наприклад, закінчивши війну. Зазвичай імперія падає за секунду. Це може статися за один день, коли Путін не встигне добігти, зреагувати, домовитися,

– підсумувала Бацман.

