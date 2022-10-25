Лукашенка не питатимуть: коли можуть з'явитися миротворці на кордоні України з Білоруссю

Україна не потребує згоди Білорусі чи Росії для того, щоб розмістити на кордоні миротворців. Коли буде розгорнута місія, залежить від того, як буде досягнута угода.

Про розгортання миротворчої місії на кордоні України та Росії під час брифінгу розповів Федір Веніславський, представник Володимира Зеленського у Верховній Раді. Він наголосив, що Росія і Білорусь у різних форматах заперечили щодо ініціативи Зеленського про миротворців на кордоні.

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Розгортання миротворчої місії – це питання тижнів

При цьому Веніславський наголосив, що для розташування на території України військових спостерігачів чи миротворців будь-якої країни світу – Київ не потребує згоди ні Білорусі, ні Росії.

Це наша територія! Україна має право розташовувати представників іноземних військових формувань,

– сказав він.

Представник Зеленського у Раді додав, що відповідне рішення ухвалюється за спеціальним законом, який може ініціювати президент. Веніславський переконаний, що Верховна Рада у випадку потреби швидко ухвалить такий закон.

Щодо термінів розгортання миротворчої місії, то представник Зеленського сказав, що це залежить від того, як буде досягнута згода з тими, хто увійде до неї.

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Веніславський зазначив, що процес іде й для розгортання місії багато часу не потрібно. "Це не місяці, а тижні", – сказав він.

На території Білорусі немає сил для наступу

. Режим Олександра Лукашенка в Білорусі підіграє кремлівському диктатору Владіміру Путіну та штучно створює напругу на Півночі України. У Мінську вигадують, що буцімто Україна хоче напасти на Білорусь. Щоб зняти напругу, Володимир Зеленський запропонував розташувати на кордоні миротворців.

Разом з тим, Веніславський заявив, що у Білорусі немає достатніх сил і засобів, які б дозволили Росії атакувати Україну з білоруської території, як це було в лютому 2022 року.

Він зазначив, що поблизу кордону є 6 батальйонів та 1 спецзагін, який виконує демонстративні заходи. Представник Зеленського наголосив, що цих сил недостатньо, щоб відкривати ще один фронт.

Попри відсутність ударних військ у Білорусі, ЗСУ перебувають у бойовій готовності по всій лінії кордону, щоб унеможливити наступ Росії.

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Про те, що в Білорусі наразі немає ударних угруповань, також заявляв глава розвідки Кирило Буданов. При цьому Буданов підкреслив, що потенційна загроза, як і раніше, зберігається.

Раніше у Генштабі ЗСУ констатували, що загроза наступу з Білорусі дійсно зростає. Повідомлялося, що напрямок наступу може зміститись на Захід білорусько-українського кордону.

При цьому в Білорусі було помічено перекидання білоруської техніки з тактичним знаком двійка в трикутнику. Однак до цього фіксували перекидання військової техніки Білорусі в напрямку Росії.

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