Лукашенко не будут спрашивать: когда могут появиться миротворцы на границе Украины с Беларусью

Украина не нуждается в согласии Беларуси или России для того, чтобы разместить на границе миротворцев. Когда будет развернута миссия, зависит от того, когда будет достигнуто согласие.

О развертывании миротворческой миссии на границе Украины и России на брифинге рассказал Федор Вениславский, представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде. Он отметил, что Россия и Беларусь в разных форматах отрицали инициативу Зеленского о миротворцах на границе.

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Развертывание миротворческой миссии – это вопрос недель

При этом Вениславский подчеркнул, что для расположения на территории Украины военных наблюдателей или миротворцев любой страны мира – Киев не нуждается в согласии ни Беларуси, ни России.

Это наша территория! Украина имеет право располагать представителей иностранных военных формирований,

– сказал он.

Представитель Зеленского в Раде добавил, что соответствующее решение принимается по специальному закону, который может инициировать президент. Вениславский убежден, что Верховная Рада в случае необходимости быстро примет такой закон.

Что касается сроков развертывания миротворческой миссии, то представитель Зеленского сказал, что все зависит от того, как будет достигнуто согласие с теми, кто войдет в нее.

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Вениславский отметил, что процесс идет и для развертывания миссии много времени не требуется. "Это не месяцы, а недели", – сказал он.

На территории Беларуси нет сил для наступления

. Режим Александра Лукашенко в Беларуси подыгрывает кремлевскому диктатору Владимиру Путину и искусственно создает напряжение на Севере Украины. В Минске придумывают, что Украина хочет напасть на Беларусь. Чтобы снять напряжение, Владимир Зеленский предложил разместить на границе миротворцев.

Вместе с тем Вениславский заявил, что у Беларуси нет достаточных сил и средств, которые позволили бы России атаковать Украину с белорусской территории, как это было в феврале 2022 года.

Он отметил, что вблизи границы есть 6 батальонов и 1 спецотряд, который выполняет демонстративные мероприятия. Представитель Зеленского подчеркнул, что этих сил недостаточно, чтобы открывать еще один фронт.

Несмотря на отсутствие ударных войск в Беларуси, ВСУ находятся в боевой готовности по всей линии границы, чтобы сделать невозможным наступление России.

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О том, что в Беларуси пока нет ударных группировок, также заявлял глава разведки Кирилл Буданов. При этом Буданов подчеркнул, что потенциальная угроза по-прежнему сохраняется.

Ранее в Генштабе ВСУ констатировали, что угроза наступления из Беларуси действительно растет. Сообщалось, что направление наступления может сместиться на Запад белорусско-украинской границы.

При этом в Беларуси заметили переброс белорусской техники с тактическим знаком двойка в треугольнике. Однако до этого фиксировали переброску военной техники Беларуси в направлении России.

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